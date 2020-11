NSZZ RI „Solidarność”: Wypowiedzi ministra wprowadzają w błąd opinię publiczną

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” wystosowała w zeszłym tygodniu pismo do premiera Morawieckiego w związku z niedawnymi wypowiedziami ministra rolnictwa Grzegorza Pudy na temat uboju rytualnego oraz zapowiedziami dotyczącymi kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

– W swoich ostatnich wypowiedziach medialnych minister Grzegorz Puda wyraził pogląd, że Unia Europejska zabrania stosowania uboju rytualnego bez ogłuszania i konieczne jest dostosowanie prawa do przepisów unijnych. Ponadto w swojej wypowiedzi w programie „Tydzień” w dniu 8 listopada br. Pan Minister stwierdził, że jednym z zapisów Zielonego Ładu jest zapis o dobrostanie zwierząt, co oznacza, że sposób uboju zwierząt będzie miał wpływ na dotacje dla rolników – podkreśla NSZZ RI „Solidarność”.

W zawiązku z tym przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego o wskazanie podstaw prawnych tych twierdzeń i wskazanie w tym zakresie konkretnych aktów prawnych prawa europejskiego, a także konkretnych zapisów w tej sprawie tzw. „Zielonego Ładu”, jak informuje Związek.

– Pragniemy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy, zdaniem Ministra Rolnictwa, przepisy takie mają być w Unii Europejskiej obowiązującym prawem, to należy podjąć wszelkie starania, by w interesie rolników i hodowców bydła takie projektowane przepisy zostały wyeliminowane – zaznaczyła w piśmie Teresa Hałas.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” wypowiedzi ministra wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Przewodnicząca wystąpiła również z wnioskiem o zaprzestanie prac nad kolejną nowelizacją ustawy.

– Nawiązując natomiast do informacji o projektowaniu kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. „piątki dla zwierząt”), z uwagi na to, że w dalszym ciągu zawierać ma ona rozwiązania bardzo szkodliwe dla polskiego rolnictwa oraz hodowli, a projekt ten po raz kolejny nie jest konsultowany z rolnikami, w imieniu NSZZ RI „Solidarność” zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem o zaprzestanie prac nad nowelizacją ustawy. Jednocześnie ponawiam prośbę o spotkanie w sprawie ww. ustawy z władzami NSZZ RI „Solidarność”, wyrażone w piśmie L.dz. 172/2020 z dnia 23 października 2020 roku” – napisała Przewodnicząca Związku.