NWwR OnLine: Czy dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę to pewny zysk?

Michał Gondek z Columbus Energy będzie jednym z naszych ekspertów, który podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online opowie dlaczego warto inwestować w instalację fotowoltaiczną oraz czy opłaca się dzierżawić grunty rolne pod fotowoltaikę.

Michał Gondek, dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego Columbus Energy podczas panelu "Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość" będzie przekonywał, że inwestycja w instalacje fotowoltaiczną jest opłacalna, szczególnie w rolnictwie. Podpowie też co właściciel instalacji fotowoltaicznej może zrobić, aby ta inwestycja mu się zwróciła.

Podpowie też czy warto czerpać zyski z dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę. Ekspert doradzi, kiedy działka rolna jest atrakcyjna dla takiej firmy jak Columbus Energy, która dzierżawi grunty pod instalacje fotowoltaiczne.

- Zauważamy, że zwłaszcza w okresie, gdy cała gospodarka zwalania, branża energetyki odnawialnej nabiera coraz większego tempa, co potwierdzają m.in. inwestorzy giełdowi. Warto podkreślić, że decydując się na farmę fotowoltaiczną rolnicy mogą wynająć każdy areał powyżej 2 ha i czerpać z tego coroczne, pewne zyski przez ponad 25 lat. Jedyne, co muszą zrobić, to zgłosić się do Columbus przez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub przez Biuro Obsługi Klienta - podsumowuje Michał Gondek, dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego Columbus Energy.

