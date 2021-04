O co walczą podlascy rolnicy protestujący pod białostockim RDOŚ-iem?

O co tak naprawdę walczą protestujący rolnicy, którzy zebrali się we wtorek pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Zdaniem zgromadzonych rolników, zbyt rygorystyczna ekologia zagraża nie tylko lokalnemu rolnictwu, lecz także faunie na terenach Natura 2000 Bagno Wizna.

Nasza redakcja już pisała o proteście podlaskich rolników, który odbył się 27 kwietnia br. pod siedzibą białostockiego RDOŚ-u. Poniżej link do tego artykułu

Oczywiście, w skrócie chodzi zakaz czyszczenia i pogłębiania rowów melioracyjnych położonych na obszarach chronionych Bagno Wizna Natura 2000, co wpływa na gospodarowanie terenami rolnymi ściśle przylegającymi do tego obszaru.

Jak podkreślali zgromadzeni rolnicy, protestują, gdyż zakaz czyszczenia i drenażu już istniejących rowów melioracyjnych zagraża zalaniem zalaniem łąk i zniszczeniem ziem uprawnych. Rolnicy nie będą mogli hodować bydła i pozyskiwać mleka. Zakaz ten zagraża także terenom lęgowym, na których osiedliły się chronione gatunki ptaków.

Rowy melioracyjne są czyszczone raz na kilka do kilkunastu lat i taka ingerencja zdaniem protestujących rolników nie zagraża faunie i florze na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna.

Jednak w tym proteście chodzi nie tylko o to, że godziwa praca i wysiłek wielu ciężko i uczciwie pracujących rolników jest zagrożona. Tu chodzi także o dobre imię rolników.

Podlascy rolnicy także chronią obszar Natura 2000 Bagno Wizna

Rolnicy w tego typu sporach są prezentowani jako grupa społeczna, która zagraża albo nawet niszczy i przyczynia się do degradacji obszarów chronionych Natura 2000. To bardzo niesprawiedliwy i krzywdzący obraz.

Jak argumentowali protestujący rolnicy, ich praca na terenach rolnych (pastwiskach) przyczynia się do zwiększenia ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, gdyż koszenie traw, jak i wykorzystywanie terenów przyległych do wypasania bydła zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru jaki miał miejsce w Parku Biebrzańskim rok temu.

Podlascy rolnicy twierdzą, że czynności czyszczenia rowów melioracyjnych nie nie zniszczą siedlisk lęgowych zwierząt, ale wręcz je ochronią. Zbyt wysoki poziom nieuregulowanych wód powoduje zalanie wielu siedlisk lądowych zwierząt obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

Odpowiednie wykaszanie łąk i dbanie o tereny przyległe wokół Bagno Wizna hamuje też ekspansję barszczu Sosnowskiego na tych obszarach - przypominali rolnicy.

Naturalnym dla protestujących jest to, że chcą mieć większy wpływ na tereny objęte programem Natura 2000 Bagno Wizna i ich opinia powinna mieć ważne znaczenie dla białostockiego RDOŚ-u, gdyż swoją pracą przyczyniają się do ochrony tych terenów.

Potwierdziła to dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Beata Bezubik i poparła stanowisko rolników oraz przyjęła postulaty protestujących rolników. A jakie to postulaty złożyli przedstawicieli rolników, skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Postulaty rolników gospodarujących na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna

Zmiana decyzji RDOŚ w Białymstoku z dnia 27 listopada 2020 r. nakazującej wstrzymanie prac i zaniechanie prac działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych do 7 stycznia 2024 r. Uregulowanie cieków wodnych spoza terenu Natura 2000 wpływających na teren ochrony. Koszenie, odmulanie, usuwanie tam bobrów. Opracowanie modelu gospodarowania wodą w obszarze Bagno Wizna, mającego na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania rolnictwa na tym terenie. Dołączenie po 5 reprezentantów rolników z każdej gminy, na terenie której leży obszar Natura 2000 Bagno Wizna, do Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. opracowywania modelu gospodarowania wodą. Uwzględnienie głosu rolników - właścicieli gruntów, przy tworzeniu nowego Planu Zadań Ochrony dla przedmiotowego obszaru Natura 2000. Stworzenie nowego Panu Zdań ochrony, który będzie godził interesy rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, z celami ochrony przyrody na obszarze Bagno Wizna.