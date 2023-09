O ile wzrosły ceny materiałów budowlanych pod koniec sierpnia 2023?

Kolejny miesiąc z rzędu zmiany cen materiałów budowlanych utrzymują się na podobnym poziomie co w analogicznym okresie 2022 r. Foto. Shutterstock

Kolejny miesiąc z rzędu zmiany cen materiałów budowlanych utrzymują się na podobnym poziomie co w analogicznym okresie 2022 r. W sierpniu br. ceny były wyższe średnio o 1% w stosunku do sierpnia 2022 r. Natomiast spadły ceny o 0,4% w ujęciu sierpień br. do lipca br. Narastająco, po 8 miesiącach zmiana cen wyniosła +7% (rok do roku).

Ceny w okresie I-VIII 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., średnio wzrosły o 7%.

Od początku 2023 r. najbardziej podrożał cement, wapno (+29%), farby, lakiery (+14%), sucha zabudowa (+12%), chemia budowlana (+12%), ogród i hobby (+10%), wyposażenie, AGD (+10%).

Od początku roku największy spadek cen wystąpił w 3 grupach: dachy, rynny (-2%), izolacje termiczne (-7%) oraz płyty OSB, drewno (-17%). Jak podają eksperci PSB, ceny materiałów budowlano-remontowych w sierpniu 2023 r. były wyższe średnio o 1% w stosunku do sierpnia 2022 r. Natomiast spadły ceny o 0,4% w ujęciu sierpień br. do lipca br. Narastająco, po 8 miesiącach zmiana cen wyniosła +7% (rok do roku). Czytaj więcej Wybory do izb rolniczych - wybierzmy dobrze Ceny materiałów budowlanych wzrosły o 1% w sierpniu Ceny w sierpniu 2023 r., w stosunku do sierpnia 2022 r., średnio wzrosły o 1%. Odnotowano wzrosty w 13 grupach towarowych: cement, wapno (+21%), chemia budowlana (+9%), farby, lakiery (+8%), sucha zabudowa (+7%), ogród i hobby (+6%), wyposażenie, AGD (+5%), motoryzacja (+4%), płytki, łazienki, kuchnie (+3%), dekoracje (+3%), wykończenia (+3%), otoczenie domu (+1%), narzędzia (+0,4%), oraz oświetlenie, elektryka (+0,2%). Spadek cen nastąpił w 7 grupach: instalacje, ogrzewanie (-0,4%), stolarka (-0,6%), izolacje wodochronne (-0,7%), ściany, kominy (-5%), dachy, rynny (-6%), izolacje termiczne (-17%) oraz płyty OSB, drewno (-24%). Ceny materiałów budowlanych w sierpniu 2023 r.: Źródło PSB Czytaj więcej Innowacyjny Farmer 2023: Wyjątkowa obora - komfort dla krów i hodowcy Jak rosły ceny materiałów budowlanych od początku 2023 roku? Ceny w okresie I-VIII 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., średnio wzrosły o 7%. Odnotowano wzrosty w 17 grupach towarowych: cement, wapno (+29%), farby, lakiery (+14%), sucha zabudowa (+12%), chemia budowlana (+12%), ogród i hobby (+10%), wyposażenie, AGD (+10%), instalacje, ogrzewanie (+9%), płytki, łazienki, kuchnie (+9%), motoryzacja (+8%), wykończenia (+8%), stolarka (+8%), narzędzia (+7%), dekoracje (+6%), ściany, kominy (+5%), oświetlenie, elektryka (+5%), izolacje wodochronne (+4%) oraz otoczenie domu (+1%). Spadek cen wystąpił w 3 grupach: dachy, rynny (-2%), izolacje termiczne (-7%) oraz płyty OSB, drewno (-17%). Czytaj więcej Zdziwisz się o ile spadną rachunki za prąd po wejściu rozporządzenia MKiŚ

