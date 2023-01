O ile wzrośnie emerytura w 2023 r.?

Od 1 marca 2023 r. minimalna emerytura wyniesie aż 1588,44 zł – to wzrost o 77% w porównaniu do 2015 r. Foto. Shutterstock

Od 1 marca 2023 r. minimalna emerytura wyniesie aż 1588,44 zł – to wzrost o 77% w porównaniu do 2015 r. To również wzrost świadczenia o co najmniej 250 zł (nie mniej niż 13,8 proc.).

W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła niewiele ponad 750 zł netto. Rząd prognozuje, że w 2023 r. –przy uwzględnieniu 13. i 14. emerytury oraz waloryzacji na poziomie 13,8 – będzie to aż 1648 zł netto. Dzięki niższym podatkom, to wzrost o blisko 118 proc. (dla kwoty netto). Dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury to również rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby seniorom żyło się lepiej. Rząd planuje wypłatę tych świadczeń również w 2023 . O ile emerytura wzrośnie emerytura od 1 marca 2023 r. Źródło: Kancelaria Premiera Równolegle wielu emerytów zostało objętych emeryturą bez podatku – w 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Dzięki temu rozwiązaniu, blisko 70% emerytów przestanie płacić podatki. Emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Dodatkowo funkcjonuje ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego.

