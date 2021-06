O kombajnach przed żniwami

Czerwiec to miesiąc ostatnich przygotowań do zbliżających się żniw. Nic więc dziwnego, że tematem przewodnim 6. wydania miesięcznika Farmer są kombajny zbożowe. Wewnątrz numeru szereg interesujących publikacji w tym o ograniczaniu stresu cieplnego u trzody, czy wykorzystaniu miedzi do walki z chwościkiem buraka.

