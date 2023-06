Susza to zjawisko, które najdotkliwiej wpływającym na sektor rolnictwa; Fot. AK

W 2023 roku Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą przypada na 17 czerwca. W Polsce w wielu przypadkach będzie obchodzony w prawdziwych realiach, czyli z widmem pogłębiającej się suszy w tle.

17 czerwca 1995 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowym Dniem Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy.

Polska przyjęła w 2001 r. Konwencję, dzięki czemu obchodzimy to święto po raz dwudziesty trzeci.

Europejskie Obserwatorium ds. Suszy (EDO) w pierwszej dekadzie czerwca informuje o ostrzeżeniach suszowych już dla 1/3 terytorium kontynentu. Nasilenie suszy glebowej obserwowane jest nie tylko na południu Europy, ale przede wszystkim w Europie Północnej i środkowej. Także w Polsce w roku 2023 mamy do czynienia z suszą w znacznej części polski.

Obecnie jest ona stwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) w 14 województwach i w 5 uprawach. Niestety należy się spodziewać, że w kolejnym okresie raportowania sytuacja ta się pogłębi i suszę zanotujemy w nowych obszarach i zostanie stwierdzona w kolejnych uprawach. Niestety już ósmy sezon jak w naszym kraju notujemy permanentną suszę, co ma głębsze jeszcze konsekwencje.

Polska pustynnieje

Niestety niektórym regionom w Polsce grozi zjawisko pustynnienia. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy są niedostateczna retencja wody i nieodpowiednia praktyka rolnicza. Widoczne jest to, chociażby na najsłabszych coraz mniej produktywnych stanowiskach czy w czasie tzw. burz piaskowych notowanych głównie wczesną wiosną w okresie deficytu opadów, kiedy grunty orne nie są w pełni porośnięte jeszcze roślinnością.

Jak zapobiegać skutkom suszy?

Międzynarodowe święto to dobra okazja do zastanowienia się przez chwilę nad przyczynami tak dotkliwego żywiołu jakim jest susza, nad jego konsekwencjami oraz metodami jej zapobiegania.

Metod jest mnóstwo, a podjęcie każdego wysiłku ma sens. Można to robić w mikro, jak i w makroskali. Niedobory wody w rolnictwie można łagodzić w rozmaity sposób.

Zrównoważone zarządzanie wodą ma największe obecnie znaczenie w warunkach przeciętnego polskiego gospodarstwa. Tu kłania się przede wszystkim dbałość o warsztat pracy, czyli o glebę, o jej strukturę oraz poziom materii organicznej, która jest substratem do tworzenia próchnicy.

Takie proste metody jak: prawidłowy płodozmian, wprowadzenie międzyplonów, pozostawianie resztek pożniwnych i mniej agresywna, a zarazem jednocześnie mniej przesuszająca uprawa gleby to tylko kilka przykładów z tego zakresu. Metody te dodatkowo zmniejszają tempo pustynnienia. Kolejne metody są także w zasięgu rolnika. Tu kłania odpowiedni dobór gatunków i odmian do warunków gospodarowania. Racjonalne nawadnianie. Można by tu wymieniać bardzo długo.

Duże obecnie znaczenie ma także realizacja i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych. Pozwalają na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód powierzchniowych.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą to dobry czas, aby każdy rolnik zastanowił się, które jeszcze metody może w najbliższym czasie z powodzeniem wdrożyć, z korzyścią dla siebie, a także regionu gospodarowania.