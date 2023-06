Rząd Turcji ogłosił, że zmienia swoją politykę wobec importu pszenicy z Ukrainy, by chronić krajowy rynek. Wprowadza zakazy i zaporowe cła.

Turcja chce zablokować import pszenicy z Ukrainy. Są obostrzenia

Ukraiński eksport pszenicy do Turcji napotka trudne do pokonania przeszkody. Rząd tego kraju ogłosił, że od 25 czerwca obowiązywać ma zakaz sprowadzania zboża, a eksporterów, którzy go złamią, będą musieli zapłacić 130-procentowe cło - podaje portal Fastmarkets Agricensus.

Z informacji wynika, że turecki rząd chce chronić bilans krajowego rynku pszenicy. Dlatego import pszenicy z Ukrainy ma być czasowo zabroniony. Młyny mają najpierw wyeksportować mąkę i opróżnić magazyny, aby móc ubiegać się o nowe licencje na import pszenicy. Stare licencje importowe tracą ważność.

Kary dla łamiących zakaz

Na importerów, którzy złamią zakaz, mają być nakładane kary. Firmy, które nie otrzymają nowych licencji, a będą importowały zboże, będą musiały zapłacić 130% cła przywozowego.