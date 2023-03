Obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. wpłynie na polskie rolnictwo i budownictwo

Redukcja emisji gazów cieplarnianych wymusi wyeliminowanie istalacji grzewczych opartych na paliwach kopalnych jak węgiel i gaz ziemny. Foto. Shutterstock

Nowe przepisy o wspólnym wysiłku redukcyjnym zmniejszają dopuszczalny poziom emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich z transportu, budynków i rolnictwa do 2030 r. Zwiększnie redukcji gazów cieplarnianych do 40% to wyeliminowanie kotłów na gaz ziemny i węgiel w nowych budynkach i domach.

Do 2030 r. wszystkie kraje Unii muszą zmniejszyć emisje w porównaniu z rokiem 2005.

Cele redukcji dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności.

Ograniczy się możliwości handlu emisjami, pożyczania i oszczędzania ich Informacje o działaniach krajowych będą publikowane, co zwiększy przejrzystość.

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Parlament przyjął 14 marca 2023 r. 486 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się, zmianę tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Czytaj więcej Prezes URE publikuje maksymalne ceny dostaw ciepła. Ile będziemy płacić za ogrzewanie? Rozporządzenie to określa wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych nie tylko w transporcie drogowym, ale też w ogrzewaniu budynków oraz rolnictwie, małych instalacjach przemysłowych i gospodarce odpadami. Dotyczy każdego państwa członkowskiego. Obecnie reguluje około 60% wszystkich emisji w Unii Europejskiej. Zwiększenie redukcji emisji gazów o 40% do 2030 r. w UE Zmienione prawo zwiększa cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie Unii w 2030 roku. Nowy cel wynosi 40% (poprzednio 30%) w porównaniu z poziomem z roku 2005. Po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie muszą graniczyć emisje gazów cieplarnianych. Ich cele krajowe mają mieścić się w przedziale od 10 do 50%. Cele na 2030 rok dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności. Państwa członkowskie będą musiały również co roku dokładać starań, by nie przekroczyć swojego rocznego przydziału emisji gazów cieplarnianych. Elastyczność i przejrzystość w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych Rozporządzenie przewiduje odpowiednią dozę elastyczności państw członkowskich w osiąganiu ich celów, gdyż jednocześnie muszą zadbać, aby transformacja była sprawiedliwa i społecznie uczciwa. Czytaj więcej Niecałe 2,5% to odsetek polskich domów wykorzystujących pompy ciepła Równocześnie likwiduje luki prawne, dzięki czemu Unia ma osiągnąć swój cel redukcyjny. Z tego powodu istnieją limity dotyczące tego, ile emisji państwa członkowskie mogą zaoszczędzić z lat poprzednich, pożyczyć z lat przyszłych, jak również tego, na ile mogą handlować przydziałami z innymi państwami członkowskimi. Aby móc rozliczać państwa członkowskie, Komisja będzie – zgodnie z życzeniem Parlamentu – w przystępnej formie upubliczniać informacje na temat działań krajowych.

