Na stanowisko szefa resortu rolnictwa powołany zostanie Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też członek NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Zapytaliśmy, co o tej nominacji myślą związkowcy.

Dymisja ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka od kilkunastu dni wisiała niemal w powietrzu. Jeszcze zanim do niej doszło na politycznej giełdzie pojawiały się nazwiska ludzi, którzy mogliby zająć jego miejsce. Wśród nich wymieniano Roberta Telusa, posła PiS, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Oprócz działalności poselskiej Telus udziela się także w NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, w strukturach której jest zastępcą przewodniczącego, a także przewodniczącym Łódzkiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Czy związkowcy cieszą się z wyboru ich człowieka?

Jesteśmy zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że akurat Robert Telus będzie ministrem, ale dobrze, że tak się stało. To nasz człowiek – człowiek z Solidarności. Będziemy go wspierać, i na tyle, na ile to możliwe wspierać. Mam nadzieję, że będzie słuchał tego, co mamy do powiedzenia. Tym bardziej, że rzeczy, o których my, jako związek mówimy, są mu bliskie. Może wpłynie to na szybkość realizacji pewnych rzeczy. Nareszcie mamy na stanowisku ministra rolnika, który powinien rozumieć nasze problemy lepiej niż ktokolwiek inny. Czy uda się mu przyspieszyć pewne działania? Trudno powiedzieć. Chęć to jest jedno, możliwości to już zupełnie co innego. Na pewno będzie musiał teraz konsekwentnie realizować podjęte przez poprzedniego ministra zobowiązania. W miarę swoich możliwości naciskać i przyspieszać, bo my mamy świadomość, że wieli rzeczy można przyspieszyć. Musi też mocno naciskać na Brukselę, żeby zatrzymać to wszystko, ten cały napływ towarów ze wschodu - mówi Tomasz Obszański, przewodniczący struktur krajowych związku.

Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, fot. farmer.pl

Zaznacza jednak, że mimo pokładanych w nowym ministrze nadziei związek nie zawiesza ani trwającego w Szczecinie strajku, ani nie zmienia swoich planów na najbliższą przyszłość.

Jako Solidarność nie zawieszamy swoich planów strajkowych. Zgłosiliśmy już protest na granicy i od środy będziemy blokowali przejścia graniczne - tłumaczy Obszański. - We wtorek będzie spotkanie z przedstawicielami krajów ościennych Ukrainy w temacie wspólnego protestu, bo to nie jest tylko nasz problem. Mamy nadzieję, że nowy minister rolnictwa dołączy do nas na granicy. Musimy pokazać Komisji Europejskiej, że tworzymy jedność, bo to co dzieje się teraz ze zbożem to dopiero preludium tego co nasz czeka. Za chwilę załamie się rynek owoców miękkich. Dlatego trzeba mówić o tym już teraz, żeby nie doprowadzić do kolejnego krachu - dodaje.

Jest nadzieja, ale i współczucie

Z ostrożną nadzieją o nowo powołanym ministrze mówi też Edward Kosmal, z zachodniopomorskiej Solidarności. Podkreśla, że zadania przed jakimi staje Telus są wyjątkowo trudne i niewdzięczne.

Edward Kosmal, fot. farmer.pl

Ja mu współczuję. Z całego serca – mówi Edward Kosmal. - Na stanowisku musi być człowiek, który ma dużą siłę. Taką, że uderzy w stół i wszyscy wezmą się do roboty. Bo sama zmiana ministra nie da nic, jeśli nie zmieni się jego otoczenie. To jest problem całego rządu i sam minister sobie z tym wszystkim nie poradzi. My go będziemy wspierać, ale to niewiele zmienia. Telus ma przed sobą bardzo trudne zadanie unormowania importu ze wschodu. Są jasne drogi do zrobienia tego, ale tu musi być chęć rządu, żeby cokolwiek się zmieniło - dodaje.

Związkowcy zdają sobie sprawę, że nic nie zmieni się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czy nowy minister znajdzie sposób na rozwiązanie problemów polskiej wsi? Na pewno nie będzie mu łatwo.