W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawili się również przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Zawodowych Związków Rolników Korona, Zawodowych Związków Rolników Samoobrona, Zawodowych Związków Rolników Ojczyzna i Instytutu Gospodarki Rolnej.

Podczas spotkania z premierem Morawieckim i wicepremierem Kowalczykiem omówione zostały wszystkie postulaty podnoszone przez rolników. – Dopóki nie dostaniemy wszystkich porozumień na piśmie utrzymujemy pogotowie strajkowe – mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. – Rozmowy poszły w dobrym kierunku.

Głównym tematem poruszonym podczas spotkania był temat funduszu gwarancyjnego, który miałby zabezpieczyć rolników przez nieuczciwymi odbiorcami płodów rolnych. – Tutaj jest bardzo dobra wiadomość – twierdzi Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

– Taki Fundusz ruszy już w okolicach kwietnia, może maja. Pozwoli to na zabezpieczenie interesów producentów żywności i zapewnienie im bezpieczeństwa w przypadku, gdy odbiorca towaru ogłasza upadłość. Zapewniono nas, że jest to sprawa priorytetowa – dodaje.

Tematem, który rolnicy podnosili jako jeden z najważniejszych był import zboża z Ukrainy. Jak mówi prezes NSZZ RI Solidarność tutaj też uzyskano porozumienie – eksport ma zostać udrożniony, transporty zboża będą plombowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, a samo zboże poddawane ma być badaniom.

– Według premiera do tej pory zostały zidentyfikowane 2 przypadki transportów zboża poniżej dopuszczalnej jakości. Toczy się w tych sprawach postępowanie – relacjonuje Obszański.

Przewidziane są jednak dalsze kontrole, głównie w firmach paszowych, tak, aby było jasne dokąd to zboże trafia i jakiej jest jakości. Zwróciliśmy uwagę także na konieczność skupu zboża krajowego przy wykorzystaniu portów, m.in. w Świnoujściu. W grę wchodziłoby dofinansowanie w kwocie około 20 milionów złotych. Jak zapewnił nas premier jest to możliwe do uzyskania – twierdzi Obszański w rozmowie z redakcją farmer.pl.