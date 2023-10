O Zielonym Ładzie należy zapomnieć przynajmniej do czasu zakończenia wojny w Ukrainie. Jest wojna, widmo głodu, a nam każe się ugorować ziemię. Coś tu nie gra, ta sprawa ma drugie dno - przekonuje Tomasz Ognisty, kandydat PiS do Sejmu.

Farmer: Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Co, jako Prawo i Sprawiedliwość, z którego list Pan kandyduje, jesteście w stanie zaproponować rolnikom?

Tomasz Ognisty: Od początku mówiliśmy przede wszystkim o sprawach związanych z nawozami. Patrzę na rozwiązanie, które wprowadzili nasi południowi sąsiedzi, a które sprawiło, że rolnicy mają możliwość zakupu nawozu bezpośrednio z fabryki. Uważam, że jednym z pierwszych działań będzie wprowadzenie właśnie takiego rozwiązania, aby rolnikom umożliwić zakup nawozów bezpośrednio od producenta. Na chwilę obecną, w Polsce, jest rzecz niewykonalna. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem dlaczego dystrybutorzy mają tak wielkie fory, takie możliwości, a zwykli rolnicy nie mają możliwości zakupu nawozu bezpośrednio w fabryce, tym bardziej, że to my, spółka krajowa, jesteśmy producentem tych nawozów.

Drugą kwestią będzie kwestia uregulowania statutu Izby Rolniczej. Izba Rolnicza przede wszystkim musi się zmienić jako organ, który jest z mocy ustawy opłacany z podatku rolnego. Izba Rolnicza musi stać się organem nie tylko opiniotwórczym tak jak jest to do tej pory, ale takim, który coś może, czyli może organizować np. protesty. Musimy przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy do tych wyborów będą po prostu chodzić, będą czuli odpowiedzialność i z tych pieniędzy, które są przekazywane przez gminy izbom rolniczym będą tworzone czy to biura powiatowe, czy pomoc prawna. W chwili obecnej jako jedyny samorząd, który jest finansowany z państwowych pieniędzy wygląda to bardzo słabo.

Lokalna półka to dopiero początek

Kolejną rzeczą będzie na pewno ochrona polskiej ziemi. Będziemy dbali o to kiedy skończy się memorandum, jeśli dobrze myślę 2025 czy 2026 rok. Będziemy robić wszystko, aby to ten zakaz sprzedaży polskiej ziemi został przedłużony.

Jest też wiele innych spraw dotyczących choćby nawet produkcji tak produkcji, dostępności marketów dla polskich produktów rolnych. Ja bym chciał pójść w taki system zachodni, czyli Lokalna Półka - to jest jakby jeden krok, ale dodatkowo żebyśmy sprawili, aby miejsca parkingowe wokół marketów, 30% tych miejsc parkingowych po prostu mogli z nich korzystać lokalni producenci, rolnicy, którzy mogliby tam sprzedawać swoje produkty i to na zachodzie funkcjonuje w wielu krajach, więc dlaczego nie może to funkcjonować w Polsce.

Takim tematem na dziś, na jutro, to jest przede wszystkim Ukraina. Konflikt w Ukrainie i kwestia co zrobić z ukraińskim zbożem, co zrobić ze zbożem agroholdingów, które w Ukrainie gospodarują na milionach hektarów, bo to zboże nie pochodzi w większości od ukraińskich rolników, tylko pochodzi od wielkich zachodnich koncernów. My, jako Polska, uważam, przede wszystkim, powinniśmy zainwestować ogromne pieniądze w logistykę jeśli chodzi o przewóz tego zboża do naszych portów. Powinniśmy zainwestować w bazę magazynową na terenie naszego kraju, bo nikt dzisiaj naprawdę nie wie, ile wojna w Ukrainie potrwa. Czy to będzie miesiąc, rok, czy pięć lat, więc dlatego musimy się mocno przygotować i wziąć się do pracy jeszcze w tym roku. To są priorytety na już, które musimy uporządkować. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z ASF. Nie możemy doprowadzić do tego, aby ta produkcja trzody chlewnej w Polsce była nadal zmniejszana, a my jesteśmy i tak zalewani towarem z zachodu.

Jest Pan kandydatem z województwa opolskiego. Co będzie dla Pana najważniejsze na Pana terenie?

To czego nam brakuje w województwie opolskim to przede wszystkim budowa cukrowni pod krajową grupą spożywczą. My cukrowni w południowej części Polski nie posiadamy. Rolnicy z południa Opolszczyzny, z Dolnego Śląska, ze Śląska tak naprawdę dzisiaj nie mają żadnej możliwości, aby dostarczyć swoje produkty do Krajowej Spółki Cukrowniczej i to będzie to będzie pierwszy krok.

Drugim krokiem, jeśli chodzi o Opolszczyznę jest budowa młyna. To jest kolejna rzecz, której my na Opolszczyźnie nie mamy. Nie mamy dużego państwowego młyna, który mógłby tutaj na rynku przynajmniej jakiś procent tej mąki, która jest produkowana wprowadzać i to są to są takie pierwsze rzeczy, które uważam, że trzeba rozpocząć z nowym rządem, po wyborach zaraz.

Wspomnieliśmy o Ukrainie. Temat ten zostanie z nami przez najbliższe lata, bo Ukraina prędzej czy później, do tej Unii Europejskiej wejdzie. Co oprócz budowy infrastruktury możemy zrobić, żeby ta współpraca nie była na zasadach nieuczciwej konkurencji?

Ukraina ma 41 milionów hektarów, Polska niecałe 15 więc, trzy razy można powiedzieć więcej. Z Ukrainą nie da się konkurować, to powiedzmy sobie szczerze. Z Ukrainą trzeba po prostu stworzyć wspólny, uczciwy rynek, zapytać Ukrainę o co tak naprawdę im chodzi. Jeśli Ukraina chce wchodzić do Unii Europejskiej to Unia Europejska też musi określić, czy to Ukraina dostosowuje swoje standardy uprawy i hodowli do norm unijnych, czy w Unii Europejskiej obniżamy restrykcje, odpuszczamy sobie cały Zielony Ład, ugorowanie gruntów, i tak dalej, i tak dalej. Te decyzje muszą zapaść jak najszybciej, bo w takim układzie jeśli nam, rolnikom zakazuje się korzystania z różnego rodzaju środków ochrony roślin, czy to owadobójczych, zapraw nasion, fungicydów, środków grzybobójczych ,gdzie my dzisiaj obserwujemy jaki jest problem z ochroną rzepaku jesienią, a w Ukrainie wszystkie te środki funkcjonują, to na jakich zasadach w ogóle ma wyglądać przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej? To jest priorytet dzisiaj, który musimy określić. Bo dla mnie wygląda to w ten sposób, że polityka zachodu, która już zainwestowała potężne pieniądze w Ukrainie po prostu chce wykończyć to rolnictwo środkowoeuropejskie.

Ugorowanie w czasie wojny? Coś tu nie gra!

Bardzo płynnie przeszedł Pan do sprawy Zielonego Ładu. Rolnicy mówią o nim zielona kula u nogi. Startuje z partii prawicowej, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Wasz pomysł na rozwiązanie tej sytuacji?

Moje stanowisko jako rolnika, ale też to co słyszę od rolników, od innych osób związanych z branżą rolniczą, jest bardzo jasne. Uważam , że jeśli ktoś mówi o ugorowaniu gruntów, tych czterech procent w skali kraju, to jest to absolutnie niemożliwe. To jest rzecz, która nie może wejść i do momentu zakończenia wojny w Ukrainie nie możemy w ogóle mówić o ugorowaniu, bo to naprawdę zaczyna wyglądać bardzo dziwnie, że w Europie ktoś celowo chce zostawić grunty ugorowane po to, żeby zrobić miejsce na te produkty które będą wyprodukowane w Ukrainie.

Patrząc na województwo opolskie, jeśli dobrze policzyłem to mamy niecałe 500 000 hektarów, 480 000 hektarów. Na drugi rok musimy ugorować 18 000 hektarów, to jest rzecz niebywała! Z jednej strony wojna, widmo głodu, brak żywności, a ktoś chce płacić nam za ugorowanie ziemi. No coś tu nie gra, tu jest drugie dno tej sprawy.

Dziękuję za rozmowę.