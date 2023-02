NSZZ RI Solidarność zawiesza protesty do końca miesiąca. 28 lutego zaplanowane jest spotkanie rolników z ministrem rolnictwa, Henrykiem Kowalczykiem. Od jego przebiegu zależą dalsze decyzje. Coraz głośniej jednak mówi się o proteście w Warszawie.

Od kilku tygodni trwają strajki rolników w związku z niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy. Nadal nie widać jednak rozwiązania sytuacji. Gospodarze czują się ignorowani, a propozycje rządu odbierają jako kiełbasę wyborczą.

Problem widzą wszyscy oprócz rządu

- Polscy rolnicy protestują w związku z brakiem przewidywalności w działalności rolniczej, brakiem stabilności dochodów rodziny rolniczych i wreszcie zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego. Nie tylko dla tych obszarów i państw, które korzystają z eksportu naszych produktów rolnych z terenu Unii Europejskiej, ale także w długoterminowym okresie także bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. Ogromna liczba rolników z powodu braku przewidywalności prowadzenia działalności rolniczej po prostu tą działalność porzuca – mówił w europarlamencie Krzysztof Hetman.

Oczywiście Ukrainie trzeba pomagać, ale wszystkie magazyny zbożowe w Polsce zostały zasypane ukraińskim zbożem. Rolnicy nie mogą sprzedać swojego zboża, a jeśli już to poniżej kosztów jego produkcji. Dlatego dzisiaj protestują i strajkują. Oni nie oczekują komunikatów, ale realnego działania i wsparcia ich dziś, tu, w tym momencie i teraz – podkreślał.

O problemie coraz głośniej mówią nie tylko rolnicy, lecz także politycy. Z ministerstwa jednak płyną zapewnienia, że sytuacja na rynku zbóż jest opanowana, a straty, jakie ponieśli rolnicy mają wyrównać zaproponowane dopłaty. Druga strona ma na ten temat inne zdanie – ceny zbóż poleciały na łeb, na szyję. Istnieje także problem z samą sprzedażą ziarna, którego nikt po prostu nie chce. Magazyny wypełnione są po brzegi zbożami ukraińskimi. Sama wysokość dopłat jest też, ich zdaniem, po prostu śmieszna. Na koniec lutego zaplanowana jest kolejna runda rozmów związkowców z ministrem.

- To mają być rozmowy ostatniej szansy. Jeśli rząd nie dojdzie do porozumienia z rolnikami, będzie ogólnopolski protest – mówi Edward Kosmal, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie zachodniopomorskim.

Dopłaty nie rozwiązują żadnego problemu

Bez względu na region kraju rolnicy mają to samo zdanie – dopłaty nie rozwiązują żadnego problemu, a dodatkowo, ze względu na zróżnicowane stawki, powodują nieporozumienia.

Przypomnijmy. Ministerstwo rolnictwa zaproponowało dopłaty do sprzedawanej pszenicy i kukurydzy. Możliwość uzyskania rekompensat została obwarowana wieloma warunkami. Przede wszystkim wprowadzono maksymalne kwoty dotacji w poszczególnych województwach.

w województwach lubelskim i podkarpackim maksymalna kwota wsparcia wyniesie 825 zł do hektara pszenicy i 1050 zł do hektara kukurydzy;

w województwach świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim będą to kwoty 660 zł do hektara pszenicy i 840 zł do hektara kukurydzy;

w pozostałej części kraju dopłata wyniesie 495 zł do hektara powierzchni upraw pszenicy i 630 zł do hektara powierzchni upraw kukurydzy.

Kolejnym ograniczeniem we wprowadzonych dopłatach jest możliwość uzyskania ich jedynie do 50 ha upraw w danym gospodarstwie.

Właśnie te ograniczenia spowodowały duży sprzeciw wśród rolników. Dlaczego część województw została potraktowana lepiej niż inne? Co z uprawami powyżej 50 ha? Przecież na nich też wykazano straty. Co z rzepakami i innymi zbożami? To najczęstsze pytania jakie zadają rolnicy.

Wsparcie ma być sfinansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Duże emocje budzi też fakt, że wyszacowane 600 mln zł pomocy ma pochodzić z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

To jest absurd, upodlenie nas – komentuje Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ RI Solidarność.

- W tym momencie skupiamy wokół siebie 15 organizacji związanych z rolnictwem i ich determinacja jest bardzo duża, zatem na pewno będą podjęte decyzje związane z konkretnymi działaniami. To, co dostajemy nie jest rozwiązaniem żadnego z naszych problemów - dodaje Wawrzyniak.

Rozmów z premierem oczekują także rolnicy ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś, które w ubiegłym tygodniu blokowało granicę w Dorohusku.

Nie mamy już na co czekać. Żądamy konkretnych rozwiązań. Jeśli Solidarność RI zdecyduje się na strajk w Warszawie na pewno do nich dołączymy – deklaruje Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

Sytuacji uważnie przyglądają się też inne grupy rolnicze.

W tym momencie prowadzimy wewnętrzne rozmowy na temat kolejnych strajków. Na dniach podejmiemy decyzję co dalej – mówi Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

Jak wylicza resort rolnictwa, w 2022 r. do Polski sprowadzono 3,27 mln ton zbóż ogółem, z czego 75% było sprowadzone z Ukrainy.

Udział ukraińskiej pszenicy w imporcie pszenicy do Polski wyniósł 55%, natomiast kukurydzy aż 91%. Jednocześnie, według danych GUS, zbiory pszenicy w naszym kraju w 2022 r. były o 10% wyższe od zbiorów w 2021, a kukurydzy o 11% wyższe niż w 2021 r.