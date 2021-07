Ograniczony dostęp i wzrost cen styropianu budowlanego w sierpniu

Pomimo, że ceny zakupu styropianu budowlanego się w miarę ustabilizowały to dystrybutorzy i właściciele hurtowni materiałów budowlanych sygnalizują kolejne problemy z dostępnością surowców do jego produkcji. Niedobór grafitu oraz przerwy produkcyjne przełożą się na wzrosty cen styropianu w sierpniu.

W artykule pt. Czy ceny styropianu budowlanego będą rosły przez najbliższe miesiące, Nasza redakcja przeprowadziła sondę wśród w dystrybutorów i właścicieli hurtowni materiałów termoizolacyjnych. Już wtedy sygnalizowali oni problemy z dostępnością do styrenu, z którego produkuje się różne rodzaje styropianu budowlanego.

Ceny zakupu styropianu budowalnego w miarę się ustabilizowały na początku czerwca br., ale dalej jest problem z dostępnością do surowców niezbędnych do produkcji różnych odmian styropianu (stosowanego nie tylko do ocieplania ścian, ale też i fundamentów) w tym i styropianie grafitowego o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła [λ].

Zabraknie "hydrostyropianu" oraz styropianu grafitowego już w sierpniu?

Właściciele hurtowni materiału termoizolacyjnych prognozują kolejne problemy z dostępnością materiałów termoizolacyjnych. Mowa tu o styropianach z domieszką grafitu oraz odmianach styropianu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i hydroizolacyjnej, a stosowanych do ocieplania np. fundamentów.

Właściciele hurtowni i sklepów z materiałami budowlanymi obawiający się kolejnego kryzysu związanego z ograniczonym dostępem do materiałów termoizolacji mają ku temu solidne podstawy, gdyż na rynku zaczyna brakować grafitu niezbędnego do produkcji styropianu grafitowego.

Jak podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl przewidywane problemy z dostępnością styropianu budowlanego w hurtowniach wiążą się z przerwą technologiczną, ogłoszoną do 20 sierpnia br. przez producenta surowca wykorzystywanego do wytwarzania styropianów typu „grafitowe i hydro”.

- Teraz znowu mamy sytuację, że zabrakło w Europie surowca do produkcji styropianu grafitowego. Ma się ona zmienić w sierpniu tak oficjalnie twierdzą producenci styropianu. Prawda jest jednak taka, że w sierpniu ma przerwę technologiczną główny dostawca tego surowca na rynek europejski i wszystko może wrócić do normy na przełomie miesiąca września - października - komentuje Tomasz Patoka właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl. - Przy czym dostawca musi zwiększyć może przerobowe ponieważ zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na ten surowiec w EU między innym za sprawą konieczności termoizolacji w ciepłych krajach a w szczególności we Włoszech - dodaje właściciel sklepu styro24.pl.

Co gorsze, zmniejszona dostępność styropianu grafitowego oraz różnych odmian styropianu hydroizolacyjnego odbije się na cenach "białego" styropianu budowlanego, stosowanego do ocieplania ścian.

Ceny za styropian budowlanego wzrosną w sierpniu

Jak przewiduje Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl, przerwa w produkcji styropianu grafitowego i hydroizolacyjnego nie pozostanie bez wpływu na dostępność i cenę "białego" styropianu budowlanego stosowanego do ocieplania ścian budynków.

- Na tą chwilę (koniec lipca br. - przyp. red.) jest dostępny styropian biały, chociaż ze względu na brak grafitu wzrosną jego ceny. Dokładając parę centymetrów izolacji styropianem białym uzyskamy ten sam efekt co ocieplając styropianem grafitowym. - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl

Wszystko zależy od tego, jak będzie duże zapotrzebowanie na styropian budowlany przez cały sierpień oraz początek września br.

Jednak jak zauważa Tomasz Patoka, brak dostępu surowca zaczyna pojawiać się niestety również przy zamówieniach na białe styropiany fasadowe i podłogowe co przekłada się również na podwyżkę cen. Takie informacje spływają już do właścicieli hurtowni i sklepów materiałów budowlanych.

Producenci już zapowiadają, że ze względu na powyższe utrudnienia, ilość przyjmowanych zamówień będzie ograniczona w sierpniu. Terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu, a oferty na styropiany będą uzależnione od dostępu do surowca.

Producenci styropianu mający problemy z dostępem do surowców już zapowiadają zmianę czerwcowych cenników sprzedaży, które zaczną obowiązywać od 9 sierpnia br.

Prognozowane ceny i dostępność styropianu budowlanego

Producent styropianu Prognozowane ceny Przewidywana dostępność Swisspor podniósł ceny o około 5% na styropiany białe i ok. 6% na styropiany grafitowe; w sierpniu ma być nowy cennik na podkuty wstrzymał przyjmowanie zamówień na styropiany grafitowe Yetico w sierpniu ma być nowy cennik wstrzymało przyjmowanie zamówień na wszystkie styropiany dostępne w swojej ofercie Genderka nadal obowiązuje cennik z czerwca br.; producent jeszcze nie podniósł cen; w sierpniu ma być nowy cennik brak dostępności do styropianu grafitowego marki Genderka od 2 tygodni; zamówienia realizowane w sierpniu br. bez gwarancji ceny Austrotherm w sierpniu ma być nowy cennik przyjmuje zamówienie z realizacją na sierpień, bez gwarancji ceny; nie potwierdza terminów zamówień na styropiany grafitowe Lubau (Izoline, Styropmin) w sierpniu ma być nowy cennik wstrzymał przyjmowanie zamówień bez gwarancji ceny na sierpień Arsanit podniósł ceny o ok. 7% limituje sprzedaż dla dystrybutorów, na auto tygodniowo, czyli każdy dostaje maksymalnie ok. 10% zapotrzebowania

Źródło: styro24.pl

Ja podkreśla Tomasz Patoka ze styro24.pl, część producentów, którzy odnotowują mniejszą sprzedaż i mają jeszcze surowiec do produkcji styropianów grafitowych podwyższają jego ceny.

- Na tę chwilę jest zauważalny ewidentny wzrost cen styropianów grafitowych ok 5-6-10 %. w porównaniu z cenami z czerwca br., które były najkorzystniejsze . Cen styropianów budowlanych rosną skokowo, obserwujemy regularną lekką podwyżkę co parę dni -zauważa Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl. - Część producentów wstrzymuje przyjmowanie zamówień, ze względu na planowany wzrost cen w miesiącu sierpniu. Dawno nie było takiej sytuacji, producenci nie wiedzą jakie ilości surowca dostaną do dyspozycji - komentuje właściciel hurtowni styropianu styro24.pl.

Co ciekawe na giełdach ceny surowców do produkcji styropianów nie wzrosły, tylko jak zauważa Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl. jest problem z dostępnością.

Brak dostępności surowców do produkcji styropianów budowlanych zmniejsza jego ilość i zwiększa czas realizacji zamówienia co wpłynie na ceny tym materiałów termoizolacyjnych już w sierpniu br.