Ogrodnicy: w czasie epidemii lepiej postawić na nowalijki i warzywa niż kwiaty

Mówi się, że na epidemii koronawirusa straci głównie turystyka, gastronomia, czy branża transportowa... Rolnictwo ucierpi najmniej. - To nieprawda - mówi nam Pani Jagoda, ogrodniczka z woj. opolskiego. - My całą naszą dotychczasową produkcję niszczymy, bo przez epidemię nie mamy klientów. Za chwilę zostaniemy bez środków do życia - przyznaje.

Po wczorajszej publikacji farmer.pl dotyczącej kwestii wpływu epidemii koronawirusa na krajowy rynek ogrodniczy

, napisała do nas Pani Jagoda:

- "Jestem z małej miejscowości w województwie opolskim i prowadzę z mężem Gospodarstwo Ogrodnicze, w którym produkujemy sadzonki kwiatów. Ze względu na sytuację jaka

wynikła w Polsce i na świecie w związku z koronawirusem zaczynamy odczuwać już poważny problem finansowy. Nasze dostawy są już niemożliwe, ponieważ centra ogrodnicze i kwiaciarnie są zamknięte,

a tam głównie nasz towar trafiał. Nasze duże dostawy kwiatów były również na teren Czech i Słowacji. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie opłacić ani jednej faktury za sadzonki, które do Nas przyjeżdżały z zagranicy, a są naprawdę bardzo duże. Pieniążki, które mamy, potrzebne są nam do życia codziennego. W związku z tym postanowiłam skontaktować się z Państwem, ponieważ

nie wiem, gdzie mogę uzyskać jakiekolwiek informacje w związku z kryzysem u nas, jak i u innych ogrodników, których w naszym regionie jest bardzo dużo. Proszę Was Państwo o pomoc w nagłośnieniu, bo mówi się o gastronomii,turystyce, o przedsiębiorcach, a o ogrodnikach kompletnie nic. My już wyrzucamy kwiaty 🙁..."

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Pana Bogdana Biadałę, Prezesa Polskiego Związku Ogrodniczego: - Oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemu jaki, z powodu epidemii, dotknął także polskich ogrodników. Według naszych szacunków 90% towaru po prostu nie schodzi - nie ma ślubów czy innych imprez lub uroczystości, gdzie do tej pory był zbyt na kwiaty. Jedyny rynek zbytu jaki został to nasadzenia publiczne. W najbliższych dniach wystosujemy w tej kwestii pismo do ministra rolnictwa. Będziemy chcieli uzyskać stosowne wsparcie finansowe dla naszej branży w zaistniałej sytuacji, a podkreślę, że do tej pory sektor ogrodniczy radził sobie sam z problemami, więc tym bardziej, uważamy że choć raz zasługujemy na pomoc ze strony państwa - poinformował w rozmowie z farmer.pl prezes Biadała.

- A tymczasem - trzeba po prostu przeczekać najgorszy czas, nie mamy innego wyjścia nie tylko jako branża ogrodnicza, ale całe społeczeństwo - dodał szef Związku. Zaproponował, by ogrodnicy, których dotknął problem braku klientów na kwiaty, zastanowili się nad - w miarę szybkim -"przebranżowieniem", co akurat w przypadku tego typu produkcji nie powinno sprawić większego problemu, a zdecydowanie pomoże przetrwać trudny okres: - Zamiast rozsadzać kwiaty postawcie Państwo na przykład na rzodkiewki, sałatę i inne pospolite warzywa uprawiane w gruncie - podpowiada prezes Biadała.

Jego zdaniem warto też skorzystać - jak tylko będzie to możliwe, a wszystko wskazuje na to, że tak - z pomocy proponowanej dla wszystkich przedsiębiorców, których bezpośrednio dotknął problem epidemii koronawirusa - czyli odroczenia rat kredytów oraz zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Sposobem na przetrwanie w trudnym okresie może też być rozszerzenie kanałów sprzedaży na media społecznościowe i bezpośrednią dostawę towaru do domu klienta.

- Tak też będziemy się starać robić - przyznała w rozmowie z farmer.pl Pani Jagoda. - Rzeczywiście obserwujemy duży popyt na wczesne warzywa w naszej okolicy, koledzy nie nadążają z ich myciem i pakowaniem, wiem też, że i Czesi są bardzo zainteresowani dostawą takiego towaru z Polski. Tak więc zaciskamy zęby i działamy dalej. Ale chciałabym, żeby przy podziale ewentualnego wsparcia dla rolnictwa, nie zapominano również o ludziach takich, jak my - dodała.