Ogromne wzrosty cen materiałów budowlanych PSB we wrześniu

Polskie Składy Budowlane (PSB) odnotowały ogromne, nawet trzycyfrowe wzrosty cen (124,7%) Płyt OSB. Podrożała sucha zabudowa (60,1%) oraz izolacje termiczne (53,1%) we wrześniu br. w stosunku do analogicznego okresu z 2020 r. Praktycznie ceny wzrosły we wszystkich grupach towarowych grupy PSB.

Po dłuższej przerwie PSB zaprezentowały zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu we wrześniu oraz po 9 miesiącach 2021 roku. Wyniki analizy nie napawają optymizmem, szczególnie jeżeli chcemy rozpocząć budowę domu lub inwestycje w innego typu obiekty budowlane.

Ceny we wrześniu 2021 r., w stosunku do września 2020 r., średnio wzrosły o 21,7%. Odnotowano wzrosty we wszystkich 20 grupach towarowych: płyty OSB (+124,7%), sucha zabudowa (+60,1%), izolacje termiczne (+53,1%), otoczenie domu (+18,1%), dachy, rynny (+16,1%), instalacje, ogrzewanie (+15,4%), izolacje wodochronne (+11,9%), narzędzia (+14,4%), ogród i hobby (+11,3%), płytki, łazienki, kuchnie (+11,1%), stolarka (+11,1%), motoryzacja (+10,9%), wykończenia (+10,6%), ściany, kominy (+10,5%), oświetlenie, elektryka (+10,3%), chemia budowlana (+8,6%), wyposażenie, AGD (+8,3%), farby, lakiery (+6,8%), dekoracje (+6,2%) oraz cement, wapno (+5,0%).

Ceny w okresie I-IX 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosły średnio wzrosły o 9,8%. Wzrosty odnotowano w 19 grupach: płyty OSB (+54,2%), sucha zabudowa (+25,4%), izolacje termiczne (+24,7%), dachy, rynny (+11,8%), instalacje, ogrzewanie (+10,0%), oświetlenia, elektryka (+8,8%), narzędzia (+6,7%), ogród i hobby (+6,5%), izolacje wodochronne (+6,2%), wykończenia (+5,8%), płytki, łazienki, kuchnie (+5,4%), otoczenie domu (+5,3%), stolarka (+5,3%), wyposażenie, AGD (+4,9%), cement, wapno (+4,8%), motoryzacja (+4,6%), chemia budowlana (+4,6%), farby, lakiery (+3,9%) oraz dekoracje (+2,7%). Spadek cen nastąpił tylko w grupie ściany, kominy (-0,5%).

Sprawdź najnowsze oferty materiałów budowlanych na Giełdzie Rolnej.