Nad Polską coraz mocniej wisi widmo suszy. W kraju są miejsca, w których deszcz nie spadł od ponad dwóch miesięcy. To, że trzeba się liczyć ze spadkiem plonów jest pewne. Czy w związku z tym grożą nam także podwyżki cen żywności?

Ceny płodów rolnych są jednymi z niższych w ostatnich miesiącach, jednak w ogóle nie widać tego na sklepowych półkach. Czy obniżenie ilości tegorocznych plonów może wpłynąć na ich ceny na tyle, żebyśmy odczuli to podczas zakupów?

Susza jest nie tylko w Polsce, ale też we Francji, w innych krajach ościennych. Dotknęła praktycznie dużą część Europy i póki co nie wiemy w która stronę dalej się to rozwinie. Na tą chwilę można szacować, że straty w gospodarstwach są na poziomie 40 – 50%. Jeśli ta susza potrwa i nie spadną obfite deszcze w ciągu najbliższych dni to boję się to głośno powiedzieć, ale to będzie chyba jedna z największych klęsk żywiołowych w Polsce i nie tylko. Dodatkowo część gruntów na Ukrainie została zalana po wysadzeniu tamy na Kachowce, a to może spowodować braki surowca – mówi Stanisław Barna, rolnik z zachodniopomorskiego. – To z kolei oznacza, że ceny mogą wzrosnąć drastycznie.

Ceny żywności będą szły tylko w górę

Rolnicy oceniają, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie można już wstępnie oszacować poziom strat na polach. Trudno jednak przewidzieć długofalowe skutki paraliżującej kraj suszy. Od dłuższego czasu obserwujemy bowiem brak większej zależności pomiędzy cenami u producentów, a cenami na rynku.

Należy oczekiwać, że ceny żywności będą szły tylko w górę, ale niekoniecznie może to być spowodowane suszą – zapowiada Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. –Warto pamiętać, że po 15 września kończy się zakaz importu towarów wrażliwych z Ukrainy. Nawet jeśli zbierzemy mniej zbóż, mniej sprzedamy, to wpłynie w to miejsce zboże z Ukrainy i ceny mogą pozostać nadal niskie. Realnie jednak od dawna już ceny, jakie otrzymuje za swoje produkty rolnik mają najmniejszy wpływ na cenę końcowa produktu.

Ten sam problem zauważa Edward Kosmal, z zachodniopomorskiej Solidarności.

Obserwujemy to na co dzień, że ceny pszenicy bardzo mocno spadły, podobnie jak ceny rzepaku, a ceny w supermarketach i sklepach niestety nie. Obecny rynek jest bardzo mocno spekulacyjny – podsumowuje rolnik.

Susza wpłynie nie tylko na uprawy, ale też na hodowle

Rolnicy prognozują, że to nie ceny mogą być największym problemem w nadchodzących miesiącach. Coraz częściej bowiem pojawiają się problemy z dostępnością pasz dla zwierząt. Wielu rolników, zniechęconych brakiem opłacalności hodowli zaczyna likwidować stada. Stąd już tylko krok od braku krajowych produktów zwierzęcych na polskim rynku. A to już prosta droga do zwyżek cen spowodowanych koniecznością importu kluczowych produktów.

Cena to jedno, a dostęp do żywności to drugie - mówi Janusz Terka, hodowca trzody chlewnej z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. - Już w tym momencie pojawiają się problemy z paszą dla bydła, ceny mleka spadają, rolnicy coraz częściej likwidują stada, więc może się w pewnym momencie okazać, że tego mleka po prostu zabraknie. Susza może spowodować to, że jako kraj przestaniemy być samowystarczalni - zabraknie zbóż, pasz dla zwierząt, a co za tym idzie produktów odzwierzęcych, bo ceny towaru, który będziemy musieli zaimportować będą znacznie wyższe - dodaje.

Najgorzej będzie w sektorze warzyw

Susza kojarzy się głównie ze stratami w sektorze zbóż. W jednakowym stopniu dotyka jednak także innych gałęzi produkcji rolnej.