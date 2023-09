ONZ chce skłonić Rosje do wznowienia porozumienia zbożowego obowiązujacego na Morzu Czarnym, Foto: pixabay

Zachód gotów jest złagodzić embargo nałożone na Rosję po jej agresji na Ukrainę, byle tylko skłonić Putina do reaktywowania umowy zbożowej.

Według doniesień tureckiego portalu Sabah ONZ zaproponuje Rosji negocjacje w sprawie zniesienia niektórych sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tureckie media wymieniają trzy kwestie dotyczące bezpośrednio rosyjskiego eksportu żywności i nawozów, o których ONZ skłonny jest rozmawiać z Putinem.

Trzy kwestie do negocjacji

Pierwszy punkt możliwych ustępstw to zniesienie blokady aktywów rosyjskich producentów żywności. Drugi - zgoda na ocenę szkód w wysadzonym w powietrze rurociągu amoniaku Togliatti – Odesa, a trzeci i najbardziej drażliwy to możliwość ponownego przyłączenia rosyjskiego państwowego banku rolnego Rosselkhozbank do międzynarodowego systemu bankowego SWIFT.

4 września w rosyjskim Soczi planowane było spotkanie prezydenta Turcji Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem. Najważniejszym jego tematem ma być umowa zbożowa. Moskwa uzależniła wznowienie porozumienia od spełnienia jej żądań w zakresie ułatwień dla rosyjskiego eksportu żywności i nawozów. W opinii Kremla poprzednia umowa zbożowa realizowała jedynie interesy Ukrainy.