Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca wpływu Zielonego Ładu na rolnictwo. Komisarz ds. rolnictwa jednak się na niej nie zjawił, co wywołało oburzenie wielu europosłów. Opozycja zażądała dymisji polskiego komisarza.

Wczorajszy ranek europosłowie spędzili dyskutując o konsekwencjach, jakie Zielony Ład niesie dla europejskiego rolnictwa. Omawiano m.in. rozporządzenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin (SUR) oraz ustawę o odtwarzaniu przyrody (KRL), które wśród rolników budzą olbrzymie kontrowersje. Na obradach zabrakło jednak kluczowego uczestnika - komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. To rozwścieczyło europosłów opozycyjnych frakcji, którzy domagali się nawet dymisji komisarza - donosi europejski portal Politico.

Posypały się gromy

Jak komentuje wspomniany serwis i inne zachodnie media, nieobecność Wojciechowskiego w tak ważnej debacie okazała się nad wyraz niezręczna i niewłaściwa. Posłowie swoje zapytania i uwagi kierować musieli do Mairead McGuinness, komisarz ds. finansów UE, ale wielu parlamentarzystów skorzystało zwyczajnie z okazji, by skrytykować polskiego komisarza, a nawet domagać się jego dymisji.

Wojciechowskiego oskarżano o brak szacunku dla parlamentu i przedkładanie kampanii wyborczej w Polsce ponad interesy Unii i rolników w całej Europie.

-Zastanawiam się, gdzie dziś rano ukrywa się komisarz ds. rolnictwa – pytał niemiecki europoseł Norbert Lins. -To wyraz szacunku dla Parlamentu, że komisarz ds. rolnictwa nie bierze udziału w debacie. Inny europoseł z Niemiec i lider klubu parlamentarnego EPP Manfred Weber stwierdził, że zachowanie Wojciechowskiego jest od dłuższego czasu niedopuszczalne.

-Nigdy go nie ma, gdy jest potrzebny. Jest permanentnie nieobecny. Powinien podać się do dymisji, bo w rzeczywistości nie mamy komisarza ds. rolnictwa – stwierdził z kolei w rozmowie z "Politico" Andrzej Halicki, europoseł z Platformy Obywatelskiej.

Polski europoseł nie było odosobniony w wezwaniach Wojciechowskiego do dymisji. I nie był to pierwszy raz, kiedy opozycja domagała się ustąpienia polskiego komisarza.

Debata o zbożu z Ukrainy

Janusz Wojciechowski pojawił się jednak w europarlamencie wczoraj po południu, na kolejnej debacie dotyczącej rolnictwa. Dyskutowano wówczas o kryzysie na rynkach krajów członkowskich wywołanym nadmiarem zboża z Ukrainy.

-Powiem to bardzo jasno: oczekujemy od komisarza ds. rolnictwa okazywania szacunku i obecności podczas debaty na temat polityki rolnej. To jest nie do przyjęcia - skwitował nieobecność Wojciechowskiego na poprzedniej debacie lider EPL Manfred Weber, który może być kandydatem na stanowisko komisarza w kolejnych wyborach.

Wojciechowski nie odpowiedział jednak na uwagi Webera, ani nie wspomniał o swojej wcześniejszej nieobecności - donosi niemiecki portal Agrarheute, który zauważa jednocześnie, że polityk z Polski od dawna działa w osamotnieniu i w opozycji do Komisji Europejskiej. Ostatnio zaś więcej czasu poświęca ratowaniu wizerunku swojej partii przed wyborami, niż europejskiej polityce rolnej.

Prawdziwe korytarze

W dyskusji dotyczącej importu zbóż z Ukrainy komisarzowi ds. rolnictwa rolnictwa również się oberwało. Posłowie z zachodu Europy zarzucali mu obłudę i stosowanie podwójnych standardów.

Pytano Wojciechowskiego, co zrobi, gdy Francja lub Niemcy – podobnie jak Polska i inne państwa członkowskie Europy Wschodniej – również zechcą wprowadzić zakazy importu produktów rolnych z Ukrainy. Czy zgodzi się zalegalizować te ograniczenia, sprzeczne z zasadami rynku wewnętrznego?

Dobitnie też jednak wezwano Komisję Europejską, aby tzw. korytarze solidarności naprawdę stały się korytarzami, przez które zboże z Ukrainy tylko przewożone jest do krajów, które naprawdę go potrzebują.