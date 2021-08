Organizacjom ekologicznym nie zależy na zwierzętach?

W ostatnim czasie trochę mniej widać hejt na produkty mleczarskie, ale uaktywniają się organizacje tzw. proekologiczne czy prozwierzęce, które nie mają nic wspólnego z ekologią czy ochroną zwierząt - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Zauważa, że są to organizacje z bardzo dużymi budżetami pochodzącymi z poza kraju. - To są organizacje, które grają tylko i wyłącznie na emocjach - pokazują nieszczęśliwe krowy albo nieszczęśliwe cielaki, które są odbierane od krów. Proszę zwrócić uwagę, że za tym zawsze idzie jakaś zbiórka pieniędzy na uwolnienie nieszczęśliwego cielaka lub krowy. Są to organizacje, które są nastawione tylko na zysk.

