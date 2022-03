Orlen obniża ceny paliw

Ceny paliw na stacjach spadają. Olej napędowy kosztuje poniżej 8 zł. PKN Orlen zakupił surowiec z alternatywnych źródeł. Pierwsze dostawy są już realizowane.

Na niektórych stacjach cena ON spadła do poziomu 7,5 zł/l. To z pewnością wynik umacniającej się złotówki i nieco tańszej ropy na światowych giełdach.

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 14, 2022

Trwają też dostawy surowca z innych źródeł niż rosyjskie. Grupa Orlen poinformowała wczoraj o wprowadzeniu ok. 130 tys. ton ropy Johan Sverdrup z norweskich złóż na Morzu Północnym. Tankowiec z surowcem zakupionym przez koncern przypłynął do Naftoportu w Gdańsku.

Z informacji z Orlenu wynika również, że Grupa porozumiała się też w sprawie zwiększonych ilości innych dostaw spoza kierunku wschodniego i zabezpieczeniu ciągłości produkcji w rafineriach Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie.

"Jeszcze w 2013 r. aż 98 proc. surowca przerabianego w Płocku stanowiła ropa REBCO, czyli ze Wschodu. Obecnie ten gatunek jest przerabiany w zaledwie ok. 50 proc., reszta pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej, a także z Norwegii" - podaje w komunikacie Orlen.

- Zakup surowca z norweskich złóż to kolejny przykład prowadzonej przez nas dywersyfikacji dostaw ropy, która gwarantuje stabilność i ciągłość pracy naszych rafinerii, a także wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zapotrzebowanie Grupy Orlen na ropę w kraju, już po połączeniu z Grupą Lotos, wyniesie rocznie około 26 mln ton. Skala ma znaczenie. Umożliwi dalsze nawiązywanie i wzmacnianie relacji ze światowymi producentami surowca. To właśnie strategiczny cel budowy koncernu multienergetycznego. Umowy, które podpisaliśmy w ramach procesu fuzji z LOTOSEM, obejmują dostawy do 20 mln ton wysokiej jakości surowca z pewnego źródła i oznaczają zacieśnienie relacji handlowych. To zwiększy niezależność koncernu i bezpieczeństwo energetyczne całego regionu – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Orlen zapewnia, że w Polsce paliwa nie brakuje. Grupa ma dodatkowo możliwość ewentualnego uzupełniania bilansu paliw zarówno z dwóch rafinerii: w Czechach, jak i dodatkowo z rafinerii w Możejkach. W przypadku rafinerii na Litwie transport możliwy jest zarówno drogą kolejową, jak i morską. W pierwszej kolejności rafinerie Grupy Orlen w Czechach i na Litwie będą jednak zaspakajały potrzeby w regionie, w którym funkcjonują, tak jak to ma miejsce obecnie.