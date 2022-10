Ostatni moment na rejestrację. Spotkajmy się w Jachrance w najbliższy czwartek!

Podziel się

O czym będziemy rozmawiać z prelegentkami i prelegentami spotkania?

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędą się w czwartek w Jachrance. To już ostatnia szansa na rejestrację, która jest otwarta do jutra, do godziny 15.00. Nie zwlekaj dłużej i zarejestruj się najważniejsze wydarzenie w świecie agro.

Zapraszamy do rejestracji oraz odwiedzenia hotelu Windsor w Jachrance 27 października!

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

ZAREJESTRUJ SIĘ O czym będziemy rozmawiać z prelegentkami i prelegentami spotkania? 9.00-11.00 INAUGURACJA

Zmiana paradygmatu rolnictwa Krajowy Plan Strategiczny, nowe spojrzenie Krajowy Plan Strategiczny, jakie ekoschematy, jakie inwestycje w gospodarstwach rolnych? Inwestycje środowiskowo-klimatyczne oraz poprawiające dobrostan zwierząt ‒ środki z II filara WPR Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy? Producenci zbóż i rzepaku wobec nowego ładu

Dobrostan zwierząt w powiązaniu z II filarem WPR

Inwestycje w gospodarstwach rolnych; jakie, z jakich źródeł

Produkcja rolna wobec zaostrzających się reguł związanych z ochroną środowiska i klimatu 11.30-12.30 AGROTECHNIKA CZ. 1

Czy warto, a jeśli tak, to jak maksymalizować plony pszenicy i rzepaku w oparciu o nawożenie mineralne? Hodowla rzepaku w poszukiwaniu rozwiązań na zmieniające się uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz klimatyczne Wysokie ceny nawozów a plon rzepaku – jak podejść do nawożenia? 11.30-12.30 TECHNIKA ROLNICZA CZ. 1

Maszyny i urządzenia wobec wymogów rolnictwa regeneratywnego Zmiany uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym gospodarstw i ich wpływ na inwestycje w rolnictwie Technologie w gospodarstwie: od rynku po własne projekty. Rozmowa z rolnikiem gospodarującym na 90 ha 11.30-12.30 PRODUKCJA MLEKA CZ. 1

Selekcja bydła mlecznego narzędziem hodowcy w realizacji Zielonego Ładu Technologia przygotowania kiszonki z kukurydzy w kontekście rolnictwa zrównoważonego Zielony Ład okiem hodowcy bydła mlecznego 13.00-14.15 AGROTECHNIKA CZ. 2

Czy jesteśmy gotowi porzucić pestycydy? Co zamiast nich? Biologiczne środki ochrony roślin i hodowla roślin Jak wykorzystać innowacje w środkach ochrony roślin, by sprostać wymogom rolnictwa zrównoważonego? Biotechnologia w służbie rolnictwu Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności Jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich cen nawozów i ochroną przy kurczącej się liście substancji czynnych?

Kurcząca się lista substancji aktywnych ‒ co czeka producentów?

Optymalizacja nawożenia: co w tym zakresie dla rolników?

Technologie i programy wspierające produkcję

Nawożenie kontra biostymulacja roślin. Czy biostymulatory mogą wspomagać optymalne nawożenie? 13.00-14.15 TECHNIKA ROLNICZA CZ. 2

Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną Maszyny na przyszłość: które?

Najnowsze technologie w technice rolniczej – synergia między nimi

Zarządzanie informacją i optymalizacja jej wykorzystania wobec warunków pogodowych Systemy rolnictwa precyzyjnego KUHN Zbieranie, analiza i zarządzanie danymi w nowoczesnym gospodarstwie rolnym jako ważny etap procesu produkcji 13.00-14.15 PRODUKCJA MLEKA CZ. 2

Plan Strategiczny WPR – ekoschematy a przyszłość produkcji mleka Czy da się taniej żywić krowy Zielony Ład wobec wysokich kosztów produkcji Jak racjonalizować nakłady wobec rosnących kosztów produkcji?

Praktyczne aspekty wykorzystywania technik genomowych w związku z oczekiwaniami konsumentów

Zarządzanie hodowlą i produkcją mleka w warunkowości produkcji 15.00-16.15 ROLNICTWO WĘGLOWE

Rolnictwo węglowe rozwiązaniem problemów? Płatności dla rolników – sekwestracja węgla. Jaki system? Skuteczność praktyk wobec sekwestracji węgla

System certyfikacji a płatności dla rolników

Wymogi a praktyka – droga do sukcesu w rolnictwie węglowym 15.00-16.15 ENERGIA

Jak produkować i zarządzać energią w gospodarstwie rolnym? Jakie źródła OZE są najkorzystniejsze dla rolników?

Czy warto zainwestować w magazyn energii?

Dopłaty na inwestycję w OZE – które dla rolników? 15.00-16.15 PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w chowie i hodowli trzody chlewnej – wyniki ankietyzacji polskich producentów Czy pokonaliśmy ASF? Jak wykorzystać ekoschemat „dobrostan zwierząt" dla poprawy opłacalności produkcji? Jak utrzymać opłacalność produkcji świń w obecnej sytuacji rynkowej i podczas zagrożenia ASF?

Warunki wdrożenia dobrostanu zwierząt w stadzie świń – jakie są koszty i zyski?

Czy zakłady mięsne włączą się w rozwój programu dobrostanowego? ZAREJESTRUJ SIĘ REJESTRACJA GOŚCI Rejestracja usytuowana będzie przy wejściu do foyer sal konferencyjnych hotelu Windsor. Po wejściu do budynku prosimy kierować się na wprost i w lewo. Godziny pracy rejestracji

27 października 2022 r.

rejestracja czynna będzie w godz. 8:00 - 22:00 (przerwa techniczna 17:00 - 18:00) Podczas rejestracji każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma identyfikator. Przy opuszczaniu przestrzeni konferencyjnej i powrocie należy każdorazowo okazać identyfikator celem zeskanowania. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz możliwość utrudnień w ruchu drogowym prosimy o przybycie stosunkowo wcześniej przed rozpoczęciem sesji. PARKING Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych parkingów. Więcej informacji na stronie wydarzenia. Do zobaczenia w Jachrance!

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin