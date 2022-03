Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu Start-up Challenge

Aplikacje do siódmej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 6 marca 2022 r. Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznesy na największej start-upowej scenie Europy Centralnej podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 25-27 kwietnia br.). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

– Konkurs Start-up Challenge stwarza początkującym przedsiębiorcom szansę na zainteresowanie swoim pomysłem przedstawicieli biznesu, merytoryczne wsparcie oraz sprawdzenie swoich sił na największej start-upowej scenie Europy Centralnej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. – Wśród dotychczasowych laureatów są firmy odnoszące sukcesy na światowych rynkach – dodaje.

Do Start-up Challenge 2022 aplikować mogą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z pięciu kategorii branżowych:

Modern Economy (przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja);

Environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów);

Health & Biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia);

Business Processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR);

Client & Lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Start-up Challenge to okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego – tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.

Finał konkursu odbędzie się podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (25-27 kwietnia 2022 r.) z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

W ostatniej edycji konkursu Start-up Challenge złożonych zostało blisko 170 aplikacji, a od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1000 projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki.

Konkursowi towarzyszy partnerstwo z programem akceleracyjno-mentoringowym Sebastiana Kulczyka „InCredibles”.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów czołowych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata.

Zgłoszenia do Start-up Challenge przyjmowane są przez stronę: estartupdays.eu/2022/pl/zgloszenia/915/ do 6 marca 2022 r.