Ostatnie godziny na dopisanie się do spisu wyborców

Podziel się

Jeśli chcemy głosować poza miejscem zamieszkania to ostanie chwile na dokonanie zgłoszenia, fot. shutterstock

Tylko dzisiaj, tj. 12 października, do godziny 23:59 można dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie miejscu glosowania. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

W tym roku po raz pierwszy spis wyborców tworzony będzie na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców. Jeżeli w dniu wyborów nie będziemy mogli przebywać w miejscu stałego zamieszkania lub zameldowania, lub po prostu chcemy zagłosować w innym miejscu, wówczas należy dopisać się do spisu wyborców. Dotychczas spisy wyborców były tworzone na podstawie gminnych rejestrów. Czytaj więcej Wybory 2023: jak głosować - poradnik wyborcy Nowość: Centralny Spis Wyborców W tym roku po raz pierwszy pojawi się Centralny Rejestr Wyborców, który zastąpi około 2,5 tysiąca gminnych baz danych. Wszelkie dane, czyli rejestr, spis wyborców, a nawet lokal wyborczy, w którym możemy zagłosować sprawdzimy w aplikacji mObywatel. Czytaj więcej Kalendarz wyborczy 2023: Terminy i daty. Kiedy są wybory? Jak zagłosować poza miejscem zameldowania? Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy zmienić nasze miejsce głosowania jednorazowo, czy na stałe. W przypadku jednorazowej zmiany dotyczącej najbliższych wyborów należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców tam, w miejscu, w którym będziemy przebywali tego dnia. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu, co oznacza, że w przypadku zmiany miejsca głosowania, nasze nazwisko zostanie wykreślone ze spisu w miejscu zamieszkania. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub przez internet. Aby dokonać zgłoszenia przez internet, należy: wejść na stronę mObywatel.gov.pl i zalogować się za pomocą profilu zaufanego. Można do tego celu użyć także e-dowodu, bankowości elektronicznej lub skanu kod QR z aplikacji mobilnej mObywatel;

wybrać zakładkę "Twoje dane", a następnie kliknąć na "Centralny Rejestr Wyborców". Z listy należy wybrać zakładkę "Złóż wniosek";

po przekierowaniu należy podać adres miejsca, gdzie zamierzamy głosować w najbliższych wyborach i zatwierdzić wysłanie wniosku, np. poprzez profil zaufany. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców, czyli zmianę miejsca głosowania można składać wyłącznie do 12 października 2023 roku.. Złożenie wniosku o głosowanie poza miejscem zameldowania lub zamieszkania jest całkowicie bezpłatne. W przypadku, gdy chcemy zmienić nasze miejsce głosowania na stałe należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Oczywiście zmiany można dokonać także przez internet, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Czytaj więcej Jaka pogoda na weekend wyborczy? Sobota ciepła, niedziela chłodniejsza z porywistym wiatrem

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin