Najpierw obrzucił kamieniami, a potem ostrzelał z wiatrówki maszyny i budynki na sąsiedniej posesji.

Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Żegar, w gminie Sejny na Podlasiu, który rzucał kamieniami i strzelał z wiatrówki w kierunku podwórza sąsiada. Sprawca wybił szyby w ciągniku, kombajnie oraz w oknie budynku gospodarczego. Grozi mu kara do lat 5 pozbawienia wolności.

Do incydentu doszło w minioną niedzielę. Atakowana rodzina wezwała policjantów, którzy zatrzymali 30-latka. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli i zabezpieczyli 2 wiatrówki oraz 4 opakowania śrutu.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Gdy ochłonął oświadczył, że sam nie wie, co go skłoniło do ataku na sąsiada. 30-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.