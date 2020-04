Oświadczenie Ministra Rolnictwa w sprawie przesyłek od KRUS

Minister Rolnictwa tłumaczy się, dlaczego rolnicy otrzymali od KRUS broszurę Kodeks Etyki Żywnościowej oraz - przy okazji - dwa pisma: od prezydenta oraz od niego samego.

O tej sprawie farmer.pl napisał dwa dni temu:

Dziś redakcja farmer.pl skierowała do biura prasowego resortu pytanie o to, kto sfinansował koszty tej przesyłki oraz poprosiła o wyjaśnienie, czy nie zostały w tym przypadku naruszone zasady nieangażowania się administracji państwowej w kampanię wyborczą urzędującego prezydenta.

Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi w tej sprawie, minister rolnictwa zamieścił natomiast na stronie internetowej resortu oświadczenie: - Kodeks Etyki Żywnościowej to inicjatywa, która​ znalazła także uznanie i wsparcie ze strony Głowy Państwa. Prezydent Andrzej Duda objął patronatem prace nad Kodeksem, co nadało temu dokumentowi znacznie większe znaczenie i nobilitowało go. Dlatego w materiałach przekazywanych rolnikom udostępniłem skierowany do mnie list Pana Prezydenta - napisał w oświadczeniu minister rolnictwa.

- Wbrew niektórym sugestiom, Pan Prezydent, ani nikt z jego współpracowników nie był i nie musiał być informowany o podejmowanych przeze mnie działaniach informacyjno-promocyjnych, nie był to bowiem element kampanii wyborczej - dodał Jan Krzysztof Ardanowski.

- [...] aby ukrócić insynuacje związane z wysyłką Kodeksu wyjaśniam, że jednym ze sposobów komunikowania się z rolnikami jest dołączenie materiałów informacyjnych do dokumentów, które wysyłane są przez KRUS do rolników co kwartał. Z takiej możliwości korzystali także moi poprzednicy, chociażby z koalicyjnego rządu PO-PSL. Dołączone materiały informacyjne nie zwiększyły wagi przesyłki, co nie skutkowało zwiększeniem opłaty pocztowej. Druk był wykonany własnym sumptem resortu rolnictwa - poinformował w oświadczeniu minister Ardanowski.

Informacja o ww. działaniach ministra rolnictwa - jako noszących znamiona niedozwolonej agitacji oraz finansowania kampanii z publicznych pieniędzy - została już skierowana do Państwowej Komisji Wyborczej przez posłów partii opozycyjnych.