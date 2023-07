Rolnicy z Oszukanej Wsi są zdania, że minister Robert Telus nie wywiązuje się ze złożonych im obietnic. Jak tak dalej pójdzie, prawdziwy dramat rozegra się na wsi już niebawem, po żniwach - uważają.

W środę, 19 lipca, Konfederacja i rolnicy Oszukanej Wsi zorganizowali pod budynkiem resortu rolnictwa konferencję nt. dalszej liberalizacji handlu między UE a Ukrainą, niekontrolowanego importu art. rolno-spożywczych z Ukrainy, chaosu ws. dopłat i zerwania czarnomorskiej umowy zbożowej.

- Przyjechaliśmy tu z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Reprezentujemy Oszukaną Wieś. Jesteśmy zdania, że wszystkie dopłaty, które obiecał nam Pan Minister nie zostały jeszcze wdrożone. Jesteśmy w kropce. Ci którzy pierwsi sprzedali zboże, dostali groszowe wypłaty. Z tych obiecywanych i wymienianych 15 mld zł wsparcia zostało wypłaconych zaledwie 200 mln zł. Tymczasem mamy żniwa, musimy już kosić zboże, a program dotyczący silosów nie został wdrożony. Nie wiemy gdzie mamy sypać ziarno. Podmioty zapisują niektóre zboża, kto pierwszy ten sprzeda. Jesteśmy oburzeni tą sytuacją. Porty jak miały określoną przepustowość, dalej taką mają - przyznał Roman Kondrów, rolnik z woj. podkarpackiego.

Czekamy na dopłaty do zbóż i rzepaku

- Chciałbym zaapelować do rządu, by wspomógł w działaniu ARiMR. Urzędnicy Agencji skarżą się do nas, że nie mają się jak sprostać coraz większej ilości pracy, związanej z rozpatrywaniem różnego rodzaju wniosków, a my się boimy że przed nadchodzącymi w sierpniu, nowymi siewami rzepaku nie dostaniemy żadnej zapowiedzianej rekompensaty - zaznaczył Kondrów.

Otrzymanie tych dopłat jest dla rolników bardzo ważne, bo - jak wyliczał rolnik z Podkarpacia - jęczmień kosztuje dzisiaj 600 zł/t, a rzepak zaledwie 1800 zł/t, a koszty, które trzeba było ponieść jesienią ub. r. były bardzo wysokie, niewspółmierne do przewidywanych dziś wpływów ze sprzedaży.

- Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, i nie wiem czy temu wszystkiemu podołamy, czy zboże skosimy i zmieścimy do swoich spichlerzy - dodał Kondrów.

Minister Telus nie wywiązuje się ze złożonych obietnic

- Chcieliśmy tu Pana Ministra rozliczyć, odnośnie tych 100 dni. Musimy to jakoś zaakcentować, podkreślić, że nic się nie wywiązuje ze swoich obietnic. Spotykaliśmy się i w Dorohusku i w Rzeszowie i z tych spotkań nie zostały wyciągnięte żadne wnioski - stwierdził Roman Kondrów.

W podobnym tonie wypowiadał się inny rolnik z Oszukanej Wsi.

- Skupy w woj. lubelskim płacą bardzo niskie pieniądze za nasze płody rolne. Produkcja wychodzi poniżej kosztów opłacalności. Za jęczmień jest nam oferowane 500-550 zł/t netto, rzepak 1700 zł/t netto. Do tego dużo skupów w ogóle nie chce skupować rzepaku. Co mamy zrobić z tym rzepakiem? - pytał Bartłomiej Szajner, rolnik z woj. lubelskiego.

W jego ocenie, skupy wciąż w 50-60% mają zapełnione silosy.

- Zboże które miało być wywiezione nie jest wywiezione. Dramat rozpocznie się po żniwach. Ceny są poniżej kosztów opłacalności, bo produkowaliśmy najdrożej w historii. Rolnicy nie będą mieli z czego zapłacić faktur, nie będą mieli z czego odnowić produkcji. Tylko część pieniędzy z dopłat do zbóż została wypłacona, pozostała część nie jest nawet rozpatrywana. Susza dodatkowo daje się we znaki. Naprawdę ten rok będzie dramatyczny dla wielu gospodarstw - stwierdził Bartłomiej Szajner.

Ukraińskie zboże stoi na granicy i czeka na wjazd

- Przed przyjazdem do Warszawy zajrzałem na przejście graniczne w Medyce. Stoi tam na bocznym torze bardzo dużo zboża w kontenerach. I nie wiemy na co to zboże czeka, czy na lepsze czasy, czy po 15 września zostanie to wszystko przelane na nasz rynek. Sytuacja będzie naprawdę krytyczna. Wybory się zbliżają i mamy obawy, że rządzący nie zrealizują naszego postulatu, aby zakaz wwozu z Ukrainy przedłużyć do końca roku - dodał Roman Kondrów.

Zdaniem Anny Bryłki, rzecznika prasowego Konfederacji, koniec czarnomorskiej umowy zbożowej, uchylenie zakazu po 15 września połączone z napływem płodów rolnych, przerzuconych ze szlaku morskiego, może doprowadzić do trwałej destabilizacji polskiego rynku.

- Czy polski rząd jest w tej sytuacji przygotowany na taką sytuację - pytała w czasie konferencji Anna Bryłka.

Zwróciła przy tym uwagę na "dalszą, nieuczciwą konkurencję ze strony ukraińskiej".

- To nie jest tak, że my pomagamy przeciętnemu ukraińskiemu rolnictwu. My pomagamy międzynarodowym agroholdingom, których interes na Ukrainie został zagrożony - stwierdziła Anna Bryłka.

W ocenie rzeczniczki Konfederacji, powinny jak najszybciej wrócić zasady handlu między UE a Ukrainą określone w umowie stowarzyszeniowej.

- To już jest satysfakcjonujące rozwiązanie, które chroniło europejski rynek przez ostatnie kilkanaście lat od importu ukraińskich artykułów rolno-spożywczych. Tego oczekujemy - dodała Anna Bryłka.

- A my oczekujemy jak najszybszej wypłaty tych obiecanych 15 mld zł rolnikom. Wszystko to pozostaje na razie w sferze pustych obietnic - dorzucił Roman Kondrów i dodał, że występują na konferencji wspólnie z Konfederacją, bo "tylko Konfederacja widzi trudną sytuację w rolnictwie i pomaga nam merytorycznie tę sprawę ugryźć".