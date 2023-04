Podczas wizyty ministra rolnictwa, Roberta Telusa w Szczecinie powołane do życia zostały grupy robocze, w których wspólnie mają pracować rolnicy i specjaliści z rządu. Do współpracy zostali zaproszeni m.in. rolnicy z Oszukanej Wsi.

Zielone miasteczko w Szczecinie funkcjonuje od 23. marca. W tym tygodniu do protestujących rolników przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Podczas spotkania zapadło ustalenie powołujące do życia grupy robocze, w których opracowane mają zostać drogi rozwiązania problemu m.in. napływającego z Ukrainy zboża. Rolnicy ze szczecińskiej Solidarności zaprosili do współpracy Oszukaną Wieś.

Razem możemy więcej

- Będziemy współpracowali w celu stworzenia realnego planu działania. Chociaż patrząc na to co się dzieje trudno o optymizm - mówi Wiesław Gryn, z Oszukanej Wsi. - Minister niby działa, ale nadal nic tego nie wychodzi. Choćby to porozumienie z Ukrainą, które ma zostać podpisane po niedzieli. W pierwszej wersji miało obowiązywać do końca sierpnia. Teraz już wiemy, że jeśli się w ogóle uda to będzie tylko do końca czerwca. Oznacza to, że na nasze żniwa znowu zostaniemy zalani wschodnim zbożem. Będziemy ugotowani - dodaje.

Wiesław Gryn, Oszukana Wieś, fot. MC

Lider południowo - wschodnich rolników przekonuje, że problem jest znacznie poważniejszy niż się wszystkim wydaje.

- Na zachodzie część młynów zaczyna ograniczać czasy pracy. Jednostki, które przerabiały miesięcznie 18 000 ton zboża w tym momencie mielą jedynie 12 000. Rynek zalewa bowiem ukraińska mąka - tłumaczy Gryn. - W tym tempie nasze młyny pociągną maksimum pięć lat.

Rolnik ma jednak świadomość, że rozmawiać trzeba. Bez tego nic się nie uda. Rozmawiać, ale tez wymagać i rozliczać. Dlatego tez nie wyklucza kolejnych protestów i działań, które mają na celu wywarcie presji na ministerstwie.

Lubelscy gospodarze przekazali przez swoich szczecińskich kolegów na ręce ministra Telusa postulaty, których realizacji żądają. Mimo zapowiedzianego przez szefa resortu zaproszenia ich na spotkanie konkretnej daty nadal brak.

Czego żądają rolnicy?

Postulaty do Pana Ministra Roberta Telusa w imieniu rolników Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego oraz Stowarzyszenia „Oszukana Wieś”.

Natychmiastowe zatrzymanie importu wszystkich produktów rolnych sprowadzanych z Ukrainy poprzez wszelkie możliwe kontrole jakościowe i sanitarne na wszystkich przejściach granicznych, według wymogów jakim podlegają rolnicy w UE. Zakaz wprowadzania na rynek produktów rolnych do czasu dostosowania rolnictwa ukraińskiego do standardów produkcji w UE. Czas realizacji 7 dni. Wyznaczenie Ukrainie okresu przejściowego na dostosowanie produkcji rolnej według wypracowanych przez UE norm jakościowych i dopiero po tym okresie przejściowym wznowienie handlu. Czas wdrożenia 30 dni. Wprowadzenie 50% cła na produkty rolne przekraczające granicę z Ukrainą zgodnie z artykułem 4 punkt 1 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. Wprowadzenie wymogu informowania na specjalnie utworzonej stronie Ministerstwa Rolnictwa, kto jest importerem, końcowym odbiorcą i przetwórcą sprowadzanych płodów rolnych i gotowych produktów spożywczych. Czas realizacji 14 dni. Utworzenie szczelnego korytarza transportowego do granicy litewskiej i niemieckiej obwarowanego kaucją lub depozytem. Polskie porty do czasu rozładowania magazynów mają być dostępne tylko dla rynku rodzimego. Wprowadzenie dopłat exportowych w wysokości 200 zł dla południowej części kraju a 100 zł do tony dla północnej, celem konkurencyjności zbóż na rynkach światowych. Żądamy aby każdy hektar powierzchni rolnej był traktowany teraz i w przyszłości przy podejmowaniu programów pomocowych lub innych działań o charakterze strukturalnej na równi nie zależnie od wielkości gospodarstwa zgodnie z ustawą Art. 5. 1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Żądamy wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla gospodarstw rodzinnych w postaci dopłat do sprzedanego ziarna wszystkich rodzajów zbóż i rzepaku w okresie 15 grudnia do 15 lipca 2023 roku w dopłatach zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa z uwzględnieniem powierzchni 300ha a nie 50ha, zgodnie z przedstawionymi fakturami sprzedaży.

a)Stworzenie systemu osłon dla działów specjalnych w rolnictwie jak drobiarstwo, owoce miękkie i inne.

b) Stworzenie linii kredytów preferencyjnych na odtworzenie produkcji rolnej z maksymalnym oprocentowanie do 2% z możliwością zmiany oprocentowania już istniejących kredytów obrotowych lub innych kredytów rolniczych.

c) Opracowanie i wdrożenie programu oddłużeniowego (m.in. przedłużenie spłat z tytułu zakupu nieruchomości rolnych w KOWR, dostępność kredytów na odtworzenie potencjału produkcji rolnej przez gospodarstwa rodzinne w trudnej sytuacji finansowej przy poręczeniu przez BGK).Postulujemy o zwrot pełnej stawki podatku akcyzowego, przy zakupie paliwa rolniczego ON.

10. Postulujemy i w pełni popieramy postulaty POLSKIEJ KOALICJI Biopaliw i Pasz Białkowych

a) Pilne ustanowienie w ramach odrębnego procesu legislacyjnego od tzw. „dużej” nowelizacji ustawy biopaliwowej procedowanej w Ministerstwie Klimaty i Środowiska (UC 110), współczynnika redukcyjnego Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 2024 – 2025 na poziomie 0,82;

b) Pilne wdrożenie w Polsce, wzorem 15 krajów UE, benzyny E10 tj. zwiększenie udziału bioetanolu w benzynach E95 z 5% do maksymalnie 10% począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Wygeneruje to dodatkowy popyt na bioetanol w ilości do 200 tys. m3 rocznie, co spowoduje trwałe zwiększenie popytu na zboża przez krajowy sektor gorzelniczy o co najmniej 0,5 mln ton ziarna, przede wszystkim kukurydzy;

c) Zwiększenie udziału polskiego bioetanolu do co najmniej 70% (zrównując ten poziom biodieslem) w przypadku stosowania przez podmioty paliwowe w ramach realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla biopaliw tzw. współczynnika redukcyjnego – do ewentualnego rozważenia jest czasowe (na lata 2024 – 2025) zwiększenie udziału obu rodzajów biokomponentów do poziomu 80% ich zakupów dokonywanych przez koncerny paliwowe;

d) Ponowne urynkowienie biopaliwa B20 z ulgą akcyzową i zwolnieniem z opłaty paliwowej, co pozwoli na wygenerowanie w ramach mechanizmy flotowego dodatkowego rynku na estry metylowe. Do zakupu B20 na preferencyjnych warunkach w ramach tzw. paliwa flotowego uprawnione byłyby firmy spedycyjne, spółki komunikacyjne, przedsiębiorstwa produkcyjne (transport własny), a także producenci rolni (niezależnie od programu tzw. paliwa rolniczego);

e) Zwiększenie obligatoryjne blendingu oleju napędowego z 5,2% do 5,4% w ramach obowiązującego standardu B7 oraz ograniczenie możliwości realizacji tego obowiązku jedynie do estrów metylowych (tj. z wyłączeniem biowęglowodorów ciekłych HVO)