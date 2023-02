Na znak protestu przeciwko niekontrolowanemu napływowi zboża z Ukrainy lubelscy rolnicy zablokowali w ubiegłym tygodniu ruch samochodów ciężarowych na czterech przejściach granicznych na ścianie wschodniej. Kolejki samochodów ciężarowych sięgały kilkunastu kilometrów.

Na miejscu protestu nie pojawił się żaden z przedstawicieli rządu, ale rolnicy otrzymali zaproszenie na spotkanie do ministerstwa. Ostatecznie rozmowy odbyły się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.

Podczas spotkania premier Kowalczyk przedstawił rolnikom program dopłat do ziarna sprzedanego w okresie od 15 grudnia 2023 do 31 maja 2023 roku. Zdaniem ministerstwa jest to realne wsparcie, które pomoże polskiej wsi poradzić sobie z krachem na rynku zbóż.

Według lubelskich rolników należy uszczelnić korytarze tranzytowe i szczegółowo badać zboże, które wjeżdża na teren naszego kraju. Jak przekonują, obecnie przeprowadzane są jedynie trzy kontrole tygodniowo, na trzech dowolnie wybranych pojazdach, podczas gdy na terytorium Polski codziennie wjeżdża kilkadziesiąt pojazdów ze zbożem. Oznacza to, że ilość przebadanego pod kątem m.in. mykotoksyn zboża, można mierzyć nawet nie w procentach, a w promilach.

Tranzytem idzie może 20% sprowadzanych zbóż, a 80% rozlewa się w Polsce. Po co było to całe bicie piany, po co Unia Europejska przez dwie dekady mówiła o tym że podwyższamy standardy, że mamy kontrolę od pola do stołu ,że społeczeństwo wie co je, jeśli dzisiaj zasypani jesteśmy produktami wytworzonymi w zupełnie innych standardach? To oszukiwanie społeczeństwa. Nie tylko rolników. Dzisiaj, w jeden dzień przekreśla się dwadzieścia lat naszej pracy nad jakością polskiej żywności. Stawia się na bylejakość. Rozmawialiśmy z premierem przede wszystkim o rynku zbóż, ale nie w ujęciu takim chwilowym, tylko w szerszej perspektywie. To co dzieje się obecnie z opłacalnością produkcji to jedno, wiadomo, że przy uprawach należy liczyć się z różnymi rzeczami. Nam zależy na przyszłości. Unia Europejska otworzyła na kolejny rok granicę z Ukrainą. Musimy się przygotować na zderzenie polskiego rolnictwa, rodzinnego rolnictwa, z rolnictwem przemysłowym. Musimy dzisiaj stanąć do nierównej konkurencji z Ukrainą, która jest też w potrzebie. Chyba nie o to chodziło. Zawsze powtarzam przykład masek tlenowych w samolocie. Najpierw rodzic zakłada maskę sobie, dopiero później dziecku. Chociaż wydaje się to nierozsądne, bo to najpierw dziecko trzeba ratować, jest w tym głęboka logika. Najpierw trzeba zadbać o siebie, żeby móc ratować innych. Tak samo jest teraz z sytuacją z Ukrainą. Najpierw musimy zadbać o własne rolnictwo, bo za chwilę nie będzie czego zbierać. W dobie zmian klimatycznych, w czasie wszystkich zawirowywań geopolitycznych my musimy mieć swoje silne rolnictwo i wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Nie chcemy źle mówić o Ukrainie, ale reżimy technologiczne są tam całkiem inne jak u nas. U nas jest ilość chemicznych substancji niedozwolonych, tam jest pełna zgoda na to żeby wykorzystywać jeszcze stare substancje, które są zakazane w Rośliny genetycznie modyfikowane u nas są zakazane, ale mój sąsiad Ukrainiec, który ma gospodarstwo 40 km dalej już może je uprawiać.. Teraz okazuje się, że my możemy to jeść, uprawiać nie – bo jest szkodliwe, ale jeść już jak najbardziej tak. To jest pełna hipokryzja – denerwuje się Gryn.