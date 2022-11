Fotowoltaiczny oszust trafił do aresztu, Foto: Policja

Policjanci zatrzymali podejrzanego o wyłudzanie pieniędzy za zakup i montaż paneli słonecznych.

Na komendę w Kościerzynie na Pomorzu zadzwonił pewien mieszkaniec powiatu, który nabrał podejrzeń wobec mężczyzny oferującego do sprzedaży i montażu instalacje fotowoltaiczne. Podejrzenia okazały się uzasadnione...

39-letni podejrzany przedstawiał się klientom jako pracownik dużej firmy, wyspecjalizowanej w realizacji instalacji solarnych. W imieniu firmy zawierał umowy za sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych, oraz pobierał od zainteresowanych zaliczki. Jak ustalili śledczy, mężczyzna nie był jednak nigdzie zatrudniony, bo ze wspomnianej firmy został na długo wcześniej zwolniony.

"Mundurowi do chwili obecnej ustalili trzech pokrzywdzonych z terenu naszego powiatu oraz pięć osób pokrzywdzonych z terenu kraju" - donosi kościerska Komenda Powiatowa Policji. 39-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzuty oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Według policji sprawa jest wciąż rozwojowa., bo poszkodowanych może znacznie więcej.