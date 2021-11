Patohandel Stop - AGROUnia protestuje przeciwko wyzyskowi rolników i pracowników

Działacze AGROunii protestowali w piątek w Warszawie pod centrum handlowym Złote Tarasy. Zablokowali także ruch samochodów przy ul. Emilii Plater. Powodem wyjścia na ulicę był sprzeciw strajkujących wobec nieuczciwych praktyk koncernów, które wykorzystują rolników oraz łamią prawa pracownicze.

AGROunia pod hasłem "Patohandel Stop!" protestuje przeciwko wyzyskowi w wielkich korporacjach. Współorganizatorem strajku jest OZZ Inicjatywa Pracownicza, której żądaniem jest m.in. przywrócenia do pracy Magdy Malinowskiej, działaczki związkowej z Poznania, która miała zostać zwolniona z pracy w jednym z magazynów Amazona. Po 6 latach pracy u amerykańskiego giganta dostała "dyscyplinarkę". Działacze uważają, że bezpodstawnie.

Blokujemy E. Plater przed złotymi tarasami. Nie ma naszej zgody na wyzysk pracowników i rolników przez gigantów handlu i zagraniczne korporacje‼️@pracownicza @EKOlodziejczak_ #BlackFriday pic.twitter.com/53aQ1ZewMH — AGROunia (@AGROunia_) November 26, 2021

"Black Friday to dzień, w którym powinniście pomyśleć o wyzysku pracowników i rolników na całym świecie. Praca ponad siły, zmuszanie do nadgodzin, represje za działalność związkową - to się dzieje w Polsce. Robią to giganci handlu, a politycy się na to zgadzają" - napisali działacze AGROunii na swoim profilu na Facebooku.