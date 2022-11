W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

- Tak niskiej liczby osób bezrobotnych nie mieliśmy od 32 lat. Osiągnięty wynik traktujemy jako sukces, ale to również wyzwanie do tego, żeby te liczby były jeszcze niższe. Odpowiednia i odpowiedzialna polityka pozwoliła nam uchronić polski rynek pracy w okresie pandemii. Setki miliardów złotych przeznaczyliśmy na ratowanie miejsc pracy w tym okresie. Konsekwentnie realizujemy też inwestycje strategiczne, co z pewnością przekłada się na niską stopę bezrobocia w naszym kraju – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Po raz ostatni mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na niezmienionym poziomie (5,1 proc.), a w zestawieniu z końcem października 2021 r. była niższa o 0,8 pkt. proc.

Najlepiej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie podkarpackim (8,7 proc.).

W październiku 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 13,2 tys. (13,3 proc.) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,7 tys. (28,7 proc.) mniej niż w październiku 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia z końcu października br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią Covid-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 3 listopada 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła we wrześniu 2022 r. 2,6 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,6 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,2 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE. Na trzecim miejscu znalazły się Malta oraz Niemcy z wynikiem 3,0 proc.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej