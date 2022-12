Niemiecka gmina zaczęła wykorzystywać do ogrzewania pellet z opadłych w parkach liści. Naukowcy pracują nad technologią obróbki.

W Reichenbach na niemieckich Łużycach testowany jest nowy opał do ogrzewania budynków. Chodzi o pilotażowy projekt wytwarzania pelletu z opadłych liści. Naukowcy wpadli na pomysł, żeby zalegające jesienią na ulicach i placach pożółkłe liście zebrać i zamiast utylizować - wykorzystać do ogrzewania.

Jak tłumaczy na łamach portalu Agrarheute Norbert Döring, szef firmy badawczej, może to być dobry sposób na wyjście z kryzysu energetycznego. Zebrane liście są dwuetapowo suszone, napowietrzane, mielone, a następnie prasowane w granule, które trafiają do kotłów. Wszystko to odbywa się w pewnym gospodarstwie, gdzie zbudowano wstępną linię technologiczną.

Niestety, brakuje na razie środków i specjalistycznych urządzeń dedykowanych do tego surowca – ubolewają naukowcy. Gmina Reichenbach złożyła wniosek o dofinansowanie, żeby rozwinąć ten projekt, a mieszkańcy ściskają kciuki, bo maja nadzieję na tańsze ogrzewanie domów.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że wartość opałowa pelletu liściastego jest o 10% niższa, niż pelletu drzewnego, a ilość popiołu jest nieco większa. Naukowcy chcą opracować technologię, która zwiększy wydajność tego "paliwa", a jednocześnie obniży emisje towarzyszące spalaniu pelletu z liści. Badacze obliczyli, że z jednego metra sześciennego liści da się uzyskać 100-120 kg pelletu. Efekt grzewczy odpowiada tu spaleniu około 50 litrów oleju opałowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzątanie i utylizacja uschłych liści jest obecnie dla gmin jedynie kolejnym wydatkiem w budżecie, zamiana ich w darmowy i w pełni odnawialny opał była przełomowym dokonaniem.