Nad Polskę nadciąga saharyjski pył. Naukowcy doszukali się w nim pierwiastków radioaktywnych, które mogą spaść wraz z deszczem.

Pustynny piasek, który nadciąga nad Europe to kalima. Porywisty wiatr unosi do znad rozległych obszarów Sahary i przenosi tysiące kilometrów nad otwarte wody Atlantyku w kierunku Karaibów, jak i przez Morze Śródziemne nad Europę.

Czy piasek znad Sahary jest radioaktywny?

Zimą kalima odpowiada za pomarańczowe zabarwienie śniegu, zaś latem opada z deszczem. Naukowcy obawiają się jednak, że opady te mogą być radioaktywne. Wszystko dlatego, że wraz z pyłem spadają promieniotwórcze pierwiastki. Badacze, na łamach elPeriodico, wskazali, że w pyle znajdują się izotopy cezu-137, berylu i ołowiu.

Nie jest to temat nowy, gdyż piasek został zanieczyszczony w latach 60, kiedy Francja dokonała nad algierską częścią Sahary co najmniej 17 kontrolowanych wybuchów nuklearnych. Drugim powodem zanieczyszczeń są napromieniowane pyły z amerykańskich i sowieckich prób jądrowych z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, przeprowadzonych w różnych regionach świata, oraz izotopy cezu z Czarnobyla i Fukushimy, gdzie w elektrowniach doszło do wypadków jądrowych.

Uspokajamy - radioaktywność pyłu saharyjskiego nie jest duża i nie powoduje zagrożenia dla naszego zdrowia. Co nie zmienia faktu, że sam pył może sprawiać nam pewne trudności - dusi, ogranicza widoczność, ogranicza promienie słońca i zakłóca tym samym pracę systemów fotowoltaicznych.

Polska Agencja Atomistyki uspokaja

Nawiewanie saharyjskiego pyłu nad teren Europy jest zjawiskiem cyklicznym. Ilość izotopów promieniotwórczych jest w nim niewielka i nie stanowi on zagrożenia radiologicznego dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - informuje Polska Agencja Atomistyki.

Jak podano na stronie PAA podobna sytuacja miała miejsce na przełomie lutego i marca 2021 r. Wówczas również pojawiały się doniesienia medialne związane z tym faktem. Prowadzone w tamtym okresie w Europie badania laboratoryjne wykazały, że stężenia izotopu Cez-137 (Cs-137) w próbkach pyłu były pomijalne z punktu widzenia narażenia na promieniowanie jonizujące, a wskazania polskiego monitoringu radiacyjnego, w tym wysokoczułych stacji ASS-500, potwierdzały wyniki badań uzyskane przez europejskie laboratoria.