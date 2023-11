Części inauguracyjna konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w tym roku skupiła się wokół tematyki zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej. Pierwszy zabrał głos Janusz Wojciechowski, komisarz EU ds. rolnictwa, analizując pięć kwestii istotnych dla rolnictwa w ostatnim czasie.

Prowadzący inaugurację – Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmer” oraz Agnieszka Kozłowska redaktor portalu farmer.pl – podkreślili, że na produkcję rolną wpływa wiele czynników, np. polityka, jak Europejski Zielony Ład czy pakiet „Fit for 55”, a także różne uwarunkowania prawne, geopolityka, w tym niestety wojny, jak również kwestie ekonomiczne. – To wszystko ma ogromny wpływ na codzienne życie rolnika

Jak rolnicy mają odnajdować się w tej rzeczywistości, jak mają stawiać czoła wyzwaniom i wreszcie jak mają zarządzać, aby unikać trudnych sytuacji. Czy mogą liczyć na jakąś pomoc? – pytał we wprowadzeniu Radosław Iwański.

Komisarz Wojciechowski, odpowiadając na postawione we wstępie pytania, zaznaczył, że obecnie mamy do czynienia z pięcioma bezprecedensowymi sytuacji w rolnictwie europejskim.

Wpływ polityki narodowej na rolnictwo

Pierwszą zasadniczą zmianą jest według komisarza znacznie większy niż do tej pory wpływ polityki narodowej na rolnictwo.

– Trwa dyskusja publiczna o tym, że UE chce poszerzać swoje kompetencje dotyczące lasów, zdrowia, środowiska i wiele innych. To jest inicjatywa, która powstała w parlamencie europejskim, a nie jest inicjatywa KE. O tyle w rolnictwie stało się coś innego – cały czas mamy Wspólną Politykę Rolną, wspólny rynek, ale mamy krajowe plany strategiczne. Polski KPS zatwierdzony przez KE jako jeden z pierwszych powstał w Polsce. To jest rzeczywiście krajowy i polski plan strategiczny, oczywiście konsultowany i akceptowany przez KE, musi spełniać te kierunki, które wynikają ze wspólnej polityki rolnej, ale planowanie i programowanie jest na poziomie krajowym – mówił komisarz Janusz Wojciechowski.

Zwiększenie budżetu europejskiego na rolnictwo

Drugą istotną kwestią poruszoną przez komisarza jest budżet.

– Po raz pierwszy w tym okresie finansowania budżet na rolnictwo został zwiększony. Zwykle komisja przedstawiała większe propozycje w planach siedmioletnich, a potem były one redukowane przez państwa członkowskie, które nie chciały płacić większych składek. Tym razem stało się odwrotnie – budżet w propozycji KE został zwiększony o 26 mld, jeśli chodzi o polski budżet z WPR to w propozycji komisji został zwiększony o 3 mld, a ostatecznie po uwzględnieniu części z krajowego planu odbudowy to są 4 mld. Było planowane 30,5 mld, jest łącznie z tą częścią przewidzianą z KPO 34, 5 mld. Pierwszy raz udało się tak istotnie zwiększyć budżet na WPR. Budżet jest wciąż jeszcze niewystarczający, ale pierwszy raz udało się tak istotnie go zwiększyć – zapewniał komisarz Wojciechowski.

Europejski zakaz importowy dla Ukrainy

Trzecia sprawa, która budzi w Polsce wielkie emocje to Ukraina i problemy, które dotknęły polskie rolnictwo w związku z importem z Ukrainy.

I tu znów pierwszy raz w historii Unii udało się wprowadzić regionalny zakaz importowy. Import czterech produktów, które destabilizowały rynek (pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik), został zatrzymany do pięciu krajów, tzw. przyfrontowych, w tym do Polski – mówił komisarz Wojciechowski.

Zapewnił również, że mimo zarzutów, że odbyło się to za późno, zostało zrobione najszybciej, jak było to politycznie możliwe ze względu na spzreciw 14 państw, a w pewnej chwili 20 państw przeciw wprowadzeniu ograniczeń w handlu z Ukrainą.

– Myślę, że decydującym argumentem – mówił Janusz Wojciechowski – było to, gdy przedstawiłem na posiedzeniu rady skalę importu. Import z Ukrainy w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrósł z 7 do 13 mld euro. Rolnicy w całej Europie są pełni obaw w kwestii Mercosuru, czyli porozumienie z czterema krajami Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj), obawiają się, że te zobowiązania spowodują wielki kryzys w rolnictwie europejskim. Skutki Mercosuru to będą 2 mld euro z importu, a tu w ciągu 7 miesięcy jest 6 mld, czyli trzy Mercosury – w tym jeden do Polski, ponieważ import do Polski zwiększył się o 2 mld euro. Po tym argumencie nie zebrała się większość, żeby zablokować import z Ukrainy. Nikt ostatecznie tego nie negował.

Komisarz przypomniał również, że mimo iż 15 września ograniczenie importowe wygasło, a Polska zastosowała jednostronne ograniczenie, to nie ma żądnego postępowania i procedury naruszeniowej w tej sprawie przeciwko Polsce.

Pomoc dla rolników w ramach pomocy publicznej

Kolejna sprawa kwestia, którą poruszył komisarz, dotyczyła pomocy publicznej dla rolników w sytuacji kryzysowej. Zapewnił, że Unia otworzyła szeroko możliwości pomocy publicznej w ogóle, ale włączenie rolnictwa do tej pomocy nie było wcale takie łatwe – argumentowano to, że jest przecież WPR i stamtąd powinna płynąć pomoc.

– Do tej pory 9 mld euro zostało przeznaczone przez państwa członkowskie na pomoc publiczną, w tym 3,5 mld na pomoc w Polsce. W ciągu 18 miesięcy KE 18 razy podejmowała decyzje dotyczącą możliwości udzielenia Polsce pomocy z rezerwy kryzysowej z możliwością dofinansowania 200% z budżetu krajowego – najpierw pomoc była w związku z ptasią grypą dla drobiu, potem dla trzody, a potem wnioski na pomoc krajową. Wszystkie wnioski polskie zostały przyjęte pozytywnie. Nigdy nie było pomocy na taką skalę i obawiam się, że w przyszłości już takiej nie będzie – podsumował komisarz Wojciechowski.

Niepodpisanie porozumienia z Australią

Jako piątą bezprecedensową sytuację komisarz wymienił uznanie interesów rolników za nie mniej ważne niż innych. – Kilka tygodnie temu nie doszło do podpisania porozumienia z Australią na spotkaniu G7 w Osace. Chyba po raz pierwszy KE tak jednoznacznie stanęła po stronie rolników i nie zgodziła się na porozumienie, w którym inne branże miałyby zyskać kosztem rolników, a rolnictwo miałoby stracić. Z Nową Zelandią porozumienie został podpisane, ale z warunkami, jakie były akceptowalne dla rolników. Porozumienia z Australią nie podpisano, ponieważ Australia domagała się takich kwot eksportowych, takich koncesji na rolnictwo, na które nie mogliśmy się zgodzić i nie zgodziliśmy się – zapewnił komisarz.

Komisarz podkreślił, że interesy rolników są bronione na tyle, na ile to jest politycznie możliwe, choć jest to bardzo trudne politycznie, ponieważ świat niestety nie składa się z samych przyjaciół rolnictwa i o wszystkie sprawy dotyczące tej branży trzeba walczyć.