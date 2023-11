Sektor rolno-spożywczy mocno i dynamicznie się rozwija, ale infrastruktura musi nadążać za rozwojem eksportu - mówiła Monika Piątkowska, prezes zarządu Izby Zbożowo-Paszowej podczas debaty „Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości” na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Sektor rolno-spożywczy rozwija się dynamicznie

- Jeśli chodzi o polski eksport rolno-spożywczy, to można powiedzieć, że od kilku lat każdy rok jest rekordowy. Uważam, że jest to do powtórzenia w kolejnych latach. Sektor rolno-spożywczy mocno i dynamicznie się rozwija niekoniecznie dzięki wsparciu, które otrzymuje ze sfery publicznej, ale często nawet wbrew. Ja w ten sektor bardzo wierzę - mówiła Monika Piątkowska, prezes zarządu Izby Zbożowo-Paszowej podczas debaty „Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości”.

Wyzwania dla rolników i producentów żywności

Jej zdaniem wyzwaniem dla polskich rolników oraz producentów żywności może być ewentualne wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

- Wiem, że nie stanie się to w najbliższej przyszłości, ponieważ Ukraina nie jest jeszcze do tego przygotowana, ale jest taka wola, żeby Ukrainę przyłączyć. Mówi się, że proces akcesyjny mógłby zostać rozpoczęty do 2030 roku. To jest i dużo i mało czasu. I to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie dla polskiego sektora rolno-spożywczego - tłumaczyła.

Zdaniem Moniki Piątkowskiej Polska jest cały czas w stanie utrzymywać jako eksporter żywności mocne miejsce w Unii Europejskiej.

- Ale to miejsce utrzymamy tylko dzięki rzetelnej pracy w następnych latach. Pracy nie tylko naszego sektora, ale również strony rządowej - mówiła.

Podkreśliła, że jedną z ważniejszych kwestii jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. - Infrastruktura musi nadążyć i nadążać za rozwojem eksportu. Bardzo mocno to odczuliśmy w ostatnich miesiącach w branży zbożowej - podsumowała.