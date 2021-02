PIdS Online: Innowacyjne rozwiązania – na monitorze maszyny i w polu

Dużo się mówi o rolnictwie precyzyjnym, zmiennym nawożeniu, cyfrowych danych, zdalnej komunikacji z maszynami. Ogrom informacji i szereg ofert rynkowych może przyprawić o zawrót głowy. Czy wszystko ma sens? Dla kogo są przeznaczone takie rozwiązania? Na co warto postawić? I oczywiście czy, a jeśli tak, to ile lub co można zyskać stosując innowacyjne rozwiązania? Podczas pierwszej części spotkania eksperci postarają się udzielić odpowiedzi na kilka bardzo konkretnych zagadnień w tym zakresie.







W drugiej części, przeniesiemy się na pole - niemal dosłownie. Tutaj też mamy dla Was bardzo konkretny wątek, jakim jest uprawa pasowa. Czy strip-till to tylko moda czy może konieczność? Gdzie warto ją stosować, jakich maszyn i rozwiązań użyć? Na to zagadnienie spojrzymy bardzo kompleksowo: zarówno okiem naukowca, uznanego producenta maszyn do tego typu uprawy, jak i samych rolników, którzy z własnego, praktycznego punktu widzenia opowiedzą o plusach i minusach zastosowania uprawy pasowej w różnych uprawach. Będąc w temacie maszyn rolniczych, poruszymy też wątek ubezpieczenia cennego parku maszynowego.

Poznajcie program 26.02.2021

11.05-11.25 | Ile (czy) zarobisz na zmiennym nawożeniu?

Ile kosztują technologie i jakie korzyści można osiągnąć dzięki zastosowaniu rozwiązań do precyzyjnego nawożenia i ochrony roślin (próby glebowe, mapowanie plonu, niezbędne urządzenia pomiarowe i wymagania stawiane maszynom: rozsiewacz, opryskiwacz). Jak łączyć ze sobą poszczególne rozwiązania i czy ich obsługa jest trudna?

dr hab. Stanisław Samborski, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.25-11.45 | Podstawy rolnictwa precyzyjnego – w teorii i praktyce

Zasada działania układów telematycznych stosowanych w maszynach rolniczych. Zalety płynące z wyposażania maszyn w tego typu układy (zdalna pomoc techniczna oraz zdalna i predykcyjna diagnostyka). Możliwość integracji danych pochodzących od różnych dostawców.

dr inż. Mirosław Czechlowski, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.45-11.55 | Platforma Climate FieldView – cyfrowa rewolucja w Twoim gospodarstwie

Karol Hołownia, farmer.pl

Damian Wiśniewski, specjalista produktu Climate FieldView, Bayer

11.55-12.05 | Innowacje w maszynach rolniczych szansą na spełnienie oczekiwań rolnictwa

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający, KUHN – Maszyny Rolnicze

12.35-12.55 | Strip-till – moda czy konieczność?

Zalety i wady uprawy pasowej. Rozwiązanie na suchą i mokrą wiosnę.

dr hab. Tomasz Piechota, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.55-13.30 | Uprawa pasowa. Rozmowa z rolnikami praktykami

Damian Niekłań, rolnik, Trzebuń (woj. mazowieckie)

Michał Sawicki, rolnik, Józefin (woj. lubelskie)

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający, KUHN – Maszyny Rolnicze

Moderacja: Michał Wołosowicz, farmer.pl

13.30-13.40 | Oferta ubezpieczenia maszyny i możliwe zakresy ubezpieczenia: od szyb i opon po kradzieże, spalenia i wypadki. Ile to kosztuje? Szkody. Co z ubezpieczeniem floty rolnika? Czy jest taka opcja? Jak to działa?

Mariusz Gilicki, dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Concordia Polska TU

Moderacja: Karol Hołownia, farmer.pl

Serdecznie zapraszamy!