PIdS Online: Kukurydza i technika rolnicza – o tym będziemy mówić jutro!

Kukurydza to kolejna roślina o której będziemy rozmawiać w trakcie konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. W drugiej części dnia skupimy się na technice rolniczej, a eksperci spróbują odpowiedzieć na konkretne zagadnienia w tym zakresie. To już ostatni dzień konferencji, śledźcie transmisje na stronie innowacyjnosc.farmer.pl.

Poznajcie program 26.02.2021

KUKURYDZA

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.25 | Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?

Plantacje z wczesnego siewu i zakładane w plonie wtórym.

prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polski Związek Producentów Kukurydzy

Moderacja: Wojciech Konieczny, farmer.pl

9.25-9.40 | Szybko, Skutecznie, Metodycznie – Zwalczaj chwasty z INNVIGO

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za zboża i kukurydzę Innvigo

9.40-10.00 | Kukurydza potrzebuje nie tylko ochrony herbicydowej

Zmiany klimatu a narastające problemy w ochronie kukurydzy. Zmiany w substancjach czynnych. Możliwości ochrony biologicznej.

dr hab. Paweł Bereś, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

10.00-10.15 | Jak odchwaszczać plantacje w uprawie pasowej, żeby nie mieć problemu z chwastami? Trzy uprawy, trzy rozwiązania

Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw, Corteva Agriscience

Moderacja:Małgorzata Powałka, farmer.pl

10.15-10.25 | Od jakich ryzyk najlepiej ubezpieczyć uprawę kukurydzy, aby spokojnie czekać do jej zbiorów

Czy grad i huragan mogą uszkodzić kukurydzę? Przykłady szkód.

Jaki skutek dla uprawy kukurydzy mogą mieć wiosenne przymrozki i jak wpływa to na plon?

Krzysztof Mrówka, dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU

Moderacja: Anna Kobus, farmer.pl

10.25-10.35 | Stan obecny i perspektywy cenowe kukurydzy na rynkach światowych

Analiza notowań, prognozy cen, trendy, kontrakty.

Tomasz Roszkowski, farmer.pl

Moderacja: Małgorzata Tyszka, farmer.pl

TECHNIKA ROLNICZA

11.05-11.25 | Ile (czy) zarobisz na zmiennym nawożeniu?

Ile kosztują technologie i jakie korzyści można osiągnąć dzięki zastosowaniu rozwiązań do precyzyjnego nawożenia i ochrony roślin (próby glebowe, mapowanie plonu, niezbędne urządzenia pomiarowe i wymagania stawiane maszynom: rozsiewacz, opryskiwacz). Jak łączyć ze sobą poszczególne rozwiązania i czy ich obsługa jest trudna?

dr hab. Stanisław Samborski, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.25-11.45 | Podstawy rolnictwa precyzyjnego – w teorii i praktyce

Zasada działania układów telematycznych stosowanych w maszynach rolniczych. Zalety płynące z wyposażania maszyn w tego typu układy (zdalna pomoc techniczna oraz zdalna i predykcyjna diagnostyka). Możliwość integracji danych pochodzących od różnych dostawców.

dr inż. Mirosław Czechlowski, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.45-11.55 | Platforma Climate FieldView – cyfrowa rewolucja w Twoim gospodarstwie

Damian Wiśniewski, specjalista produktu Climate FieldView, Bayer

Moderacja: Karol Hołownia, farmer.pl

11.55-12.05 | Innowacje w maszynach rolniczych szansą na spełnienie oczekiwań rolnictwa

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze

12.35-12.55 | Strip-till – moda czy konieczność?

Zalety i wady uprawy pasowej. Rozwiązanie na suchą i mokrą wiosnę.

dr hab. Tomasz Piechota, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.55-13.30 | Uprawa pasowa. Rozmowa z rolnikami praktykami

Damian Niekłań, rolnik, Trzebuń (woj. mazowieckie)

Michał Sawicki, rolnik, Józefin (woj. lubelskie)

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze

Moderacja: Michał Wołosowicz, farmer.pl

13.30-13.40 | Oferta ubezpieczenia maszyny i możliwe zakresy ubezpieczenia: od szyb i opon po kradzieże, spalenia i wypadki.Ile to kosztuje? Szkody. Co z ubezpieczeniem floty rolnika? Czy jest taka opcja? Jak to działa?

Mariusz Gilicki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Concordia Polska TU

Moderacja: Karol Hołownia, farmer.pl

