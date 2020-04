Piechociński: Szykuje się fala protekcjonizmu na świecie

Jesteśmy po fazie zerwania wymiany handlowej z Azją. To za sprawą efektu Wuhan – to nie tylko jedna prowincja Hubei, ale przeniosło się to na inne miasta, porty i administrację – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska – Azja.

Dzisiaj jesteśmy w innej fazie – w Chinach gospodarka rusza. Zobaczymy po drugim kwartale br., czy ten spadek – 6 p.proc. zostanie odrobiony. Pamiętajmy jednak, że na pierwszy kwartał tego roku znaczny wpływ miały wojny handlowe, które były prowadzone przez 18 miesięcy. Ta wojna zelżała w grudniu 2019 roku, gdyż obie strony tj. Chiny i Stany Zjednoczone lizały rany. Gdy można było po cichu wycofać się z tej wojny, obie strony się wycofywały.

W dużo trudniejszej sytuacji były gospodarki europejskie, także nasza. To był duży wstrząs, dodatkowo firmy, które się mocno zaangażowały i otworzyły swoje przedstawicielstwa w Chinach, także poniosły, jak cała chińska gospodarka, ogromne straty. W tej chwili część z nich zamyka swoje oddziały w Chinach.

- Pamiętajmy, że rynek chiński w kluczowanych dla nas branżach, jak chociażby mleczarstwo, jesteśmy w zderzeniu z Nową Zelandią i Australią. One mają jeszcze stare kontyngenty zawarte z rządem w Pekinie, a nasze mleczarnie, które są czwartym, szóstym producentem mleka w Europie, będą musiały obniżać ceny surowca – mówi Janusz Piechociński.

Jego zdaniem, te spadki są potwierdzeniem tendencji na europejskich i światowych giełdach. Dlatego trzeba spodziewać się nowej fali protekcjonizmu – nowej fali dopłat, wsparcia do eksportu. Na pewno takie działania podejmą rządy Niemiec, Francji czy Hiszpanii.

- Również takie gospodarki jak Nowa Zelandia będą bardzo pilnowały zdobytych wcześniej rynków, dlatego potrzebna jest aktywizacja – naszych służb i dyplomacji ekonomicznej – dodaje.

