Jechał za szybko i pod wpływem. Podróż zakończył na polu wśród kukurydzy.

Zdarzenie odnotowała wczoraj zamojska komenda powiatowa policji. Funkcjonariusze interweniowali w Suchowoli, gdzie świadkowie zobaczyli jak auto wypada z drogi i ląduje na polu z kukurydzą.





Jak się okazało, za kierownicą osobowego renault siedział 61-latek, który w organizmie miał ponad promil alkoholu. To główny powód kolizji - kierujący stracił panowanie nad pojazdem na prostym odcinku drogi powiatowej, gdyż jechał za szybko.

Mężczyzna stracił już uprawnienia do kierowania autem. Czeka go sądowa rozprawa i kara za popełnione przestępstwo. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka kara pieniężna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.