Policjanci zastali w kabinie ciągnika mężczyznę, który sprawiał wrażenie nieprzytomnego. Okazał się być kompletnie pijany.

Zdarzenie miało miejsce we wsi Czechowiec w gminie Żytno, w powiecie radomszczańskim (woj. łódzkie). Przypadkowi świadkowie wezwali policję, gdy zobaczyli jak traktor zjeżdża nagle z drogi, taranuje słup telefoniczny i dwa drzewa, po czym staje w zaroślach. Kierujący ciągnikiem mężczyzna leżał na kierownicy i nie dawał oznak życia - donosi Radio Łódź.

Kierowcę wyciągnięto z kabiny, ale nie udało się nawiązać z nim kontaktu. Unosząca się od niego woń wzbudzała podejrzenia, ale profilaktycznie przewieziono go do na badania do szpitala. Tam okazało się, że kierowca miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu, i to z powodu upojenia alkoholowego "urwał mu się film".

Policjanci sprawdzili i okazało się, że ciągnik, którym kierował pacjent, nie miał aktualnej polisy OC. Mężczyźnie grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat - poinformowała radomszczańska Komenda Powiatowa Policji.