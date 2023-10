W ciągu jednej nocy złodzieje włamali się do 13 maszyn rolniczych na placu dilera w Dolnej Saksonii. Podobne kradzieże odnotowano w innych regionach.

Na nienotowaną wcześniej skalę włamania i kradzieże dotykają obecnie w Niemczech właścicieli maszyn rolniczych. W Dolnej Saksonii nieznani sprawcy w ciągu jednej nocy włamali się do 13 zamkniętych ciągników, kombajnów, ładowarek. Podobne kradzieże mnożą się w całym kraju. Szkody materialne idą już w setki tysięcy euro.

13 maszyn w jedna noc

Jak podaje Agrarheute za komisariatem policji w Rotenburgu, w nocy z piątku na sobotę doszło do spektakularnej kradzieży w firmie zajmującej się sprzedażą maszyn rolniczych w miejscowości Nartum, w gminie Zeven, w Dolnej Saksonii. Złodzieje zdekompletowali 13 maszyn rolniczych, kradnąc elementy układów kierowniczych i sterujących. Właściciele oszacowali, że łupem rabusiów padły elementy elektroniki za 140 tysięcy euro. Sprawcy wciąż nie są znani.

W podobny sposób tej samej nocy okradziony został ciągnik john dere w Worndorf w powiecie Tuttlingen, w Badenii-Wirtembergii. Do kradzieży doszło jednak w gospodarstwie. Złodzieje wybili boczną szybę i skradli elektroniczny moduł o wartości około 25 tys. euro.

To już prawdziwa plaga

Nie były to odosobnione przypadki włamań, ale kolejne z długiej serii obserwowanej na terenie Niemiec. Nie ma ostatnio miesiąca, by nie doszło do podobnej kradzieży. Dla przykładu, na początku lipca br. w jednej z bawarskich wsi złodzieje włamali się do ciągników oraz maszyn marki john deere w dwóch gospodarstwach. Gospodarze oszacowali straty łącznie na 68 tysięcy euro.

W sierpniu miało z kolei miejsce włamanie w firmie świadczącej usługi rolnicze w Salching, w powiecie Straubing-Boden w Dolnej Bawarii. Nieznani sprawcy ogołocili z anten, wiązek kabli, wyświetlaczy, gps-ów, joysticków i elementów sterowania 16 zaparkowanych na placu ciągników i jeden kombajn.