W Opolu Lubelskim odbył się kolejny już protest plantatorów malin. Rolnicy sprzeciwiają się niskiej cenie skupu.







To już kolejny protest plantatorów malin. Poprzednie odbyły się w ubiegłym tygodniu w Elżbietowie. Zakłady przetwórcze kupują kilogram malin za 4,5 do 5 zł. Jest to cena znacznie poniżej kosztów produkcji. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyliczył, że koszt wyprodukowania 1 kg malin w tym roku to 7,44 zł.

Protestujący zebrali się na ulicy Przemysłowej w Opolu Lubelskim. Miejsce pikiety nie jest przypadkowe, bo przy tej ulicy działa duży zakład przetwórczy owoców i warzyw. Zaprosiliśmy ministra rolnictwa Roberta Telusa. Protest ma na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację producentów owoców miękkich – powiedział dla Dziennika Wschodniego Łukasz Cielma, przewodniczący Stowarzyszenia Lubelskich Plantatorów Malin.

Plantatorzy żądają badań importowanych malin

Plantatorzy wystosowali też petycję do premiera Mateusza Morawieckiego. Jednym z postulatów jest, aby 100 procent importowanych malin było badanych w kierunku obecności pestycydów. Kontrole maja trwać cały rok. Dodatkowo rolnicy oczekują żądają przywrócenia ceł na sprowadzane produkty rolne spoza UE, wypłacenia rekompensat za utracone zyski, podania do publicznej wiadomości listy firm importujących maliny i inne owoce z Ukrainy oraz stworzenia Polskiego Holdingu Spożywczego wraz zapleczem przetwórczym.

Rolnictwo, sadownictwo stało się takim zawodem, w którym musimy iść do innej pracy, żeby do niego dołożyć. To jest absurd. Tutaj coś stanęło na głowie. Złożyłem w ministerstwie pismo, w którym poprosiłem, żeby minister poszedł ze mną do zakładów i zapytał czemu skupują malinę poniżej kosztów produkcji. Tak, minister powinien się tu przyjechać i wytłumaczyć, ale też zapytać podmioty skupujące dlaczego wykorzystują sytuację. Ludzie nie zrywają malin, bo to się nie opłaca. Co to za kraj, w którym ma zabraknąć agrestu, malin, owoców, czy mięsa. Z kraju, który był potentatem ma tego brakować? Jak oni rządzą? - dopytywał Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który przyjechał na protest plantatorów.

Plantatorzy: dopłacamy do produkcji

Nikomu nie chcemy utrudniać przejazdu, chcemy tylko zwrócić uwagę na nasz problem – tłumaczy organizator zgromadzenia, przewodniczący Stowarzyszenia Lubelskich Plantatorów Malin Łukasz Cielma. – Za malinę otrzymujemy 5 zł za kg, a koszt wyprodukowania kilograma to 7,5 zł. Na ten moment dopłacamy do produkcji. Chcemy zwrócić na siebie uwagę. Mogę zapewnić, że w tym miejscu nie będziemy już więcej organizować protestów, nie będziemy niepokoić mieszkańców Opola Lubelskiego. Przenosimy się bliżej, w rejony powiatu kraśnickiego. Nie blokujemy zakładu, koło którego się znajdujemy. Nie mamy na celu uniemożliwiania przejazdu komukolwiek - mówił Łukasz Cielma.

Rolnicy zapowiadają, że nie będą zbierali malin. Żądają od rządu konkretnych rozwiązań, inaczej protesty się nasilą.