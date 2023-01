16 grudnia podczas sejmowej konferencji „Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027”, szeroko został omówiony temat nowego KPS, a także obecnej sytuacji i perspektyw w rolnictwie. Wypowiadali się nie tylko politycy, ale i rolnicy, wyrażający swoje niezadowolenie. Jakie zmiany proponują politycy w nowym KPS? Co niepokoi rolników?

Na temat nowego Krajowego Planu Strategicznego, a więc przede wszystkim norm dobrej praktyki rolniczej, ekoschematów i dopłat, wypowiadali się unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk czy Joanna Czapla, dyrektor departamentu płatności bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa. Licznie reprezentowane było też środowisko rolników, w imieniu których wypowiadali się przede wszystkim członkowie poszczególnych związków zawodowych.

Płodozmian z rzepakiem

Jednym z zastrzeżeń, jakie rolnicy mieli do zatwierdzonej przez Komisję Europejską wersji nowego KPS, było zaliczenie rzepaku do jednej grupy roślin wraz ze zbożami. W oczywisty sposób utrudniłoby to układanie płodozmianu w wielu polskich gospodarstwach.

Wiemy już, że są pewne problemy, rozmawiałem już o tym z Premierem. Są wątpliwości związane z płodozmianem z rzepakiem. Tu jest pełne otwarcie na to, żeby to szybko poprawić – mówi unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Już podjęto uchwały wnioskujące o zmianę Krajowego Planu Strategicznego. Dotyczą one rozdzielenia rzepaku od upraw zbożowych i „odwiązania” chowu uwięziowego od pozostałych działań dobrostanowych – dodaje Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Podział pieniędzy

Wiele wątpliwości wciąż jest odnośnie podziału budżetu pomiędzy poszczególne jego składowe. Wicepremier Kowalczyk słusznie przypominał jednak, że oczekując zwiększenia kwot na jakieś działania należy mieć na uwadze, że w innym miejscu trzeba je odpowiednio zmniejszyć.

- Na płatności bezpośrednie przeznaczamy o 303 mln euro więcej niż w obecnej pięciolatce. To jest około 17,3 mld euro. Dzięki przesunięciu 30 proc. środków z drugiego filaru, dzięki zwiększeniu płatności redystrybucyjnej dla małych i średnich gospodarstw, ale też dzięki przeznaczeniu aż 400 mln złotych rocznie na tzw. uzupełniającą płatność podstawową, rolnicy do 50 hektarów otrzymają pełne płatności bezpośrednie, tzn. stawki będą takie same albo wyższe od średniej w Unii Europejskiej – mówi Joanna Czapla.

- Jeśli chodzi o plan strategiczny, musimy pamiętać, że pula pieniędzy jest stała. Przy jakiejkolwiek dyskusji musimy zawsze pamiętać, że jeśli oczekujemy w jakimś miejscu, że dofinansowanie będzie wyższe, to niestety w drugim musi być niższe. Proponując, gdzie zwiększyć, trzeba wskazać, gdzie zmniejszyć w zamian – wyjaśnia Henryk Kowalczyk.

Ekoschematy

Wiele dyskusji powodowały w ostatnich tygodniach ekoschematy. Chodzi zarówno o sam fakt ich wprowadzenia, zatwierdzone praktyki wchodzące w ich skład, a także sposób i wysokość finansowania czy łączenie ekoschematów oraz ich zależność względem norm dobrej kultury rolnej.

- Będę pilnował tego, żeby nie pojawiła się jakaś niepotrzebna interpretacja, która ograniczy dostęp rolników do ekoschematów. W Unii Europejskiej jest jedna zasada, jeśli chodzi o łączenie praktyk. Nie wolno płacić dwa razy za to samo na tym samym gruncie. Ale praktyki, które się uzupełniają, nie tylko można, ale nawet trzeba łączyć – mówi Janusz Wojciechowski.

Dobrze by było, gdyby było możliwe łączenie rolnictwa ekologicznego i ekoschematów. To jest taki priorytet, który pozwoli nam na rozwinięcie tego sektora. Rolnictwo ekologiczne jest naszym dobrem narodowym, które trzeba wspierać – sugeruje Tomasz Obszański z NSZZ RI Solidarność.

Wątpliwości Izb Rolniczych

Podczas konferencji głos zabrał również Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Powołując się na rozmowy z rolnikami z Francji sugerował, że można było wzorować się na planach strategicznych innych państw, aby lepiej przygotować rozwiązania obowiązujące w Polsce.

- Miałem okazję rozmawiać ostatnio z kolegami z Francji. Pytałem ich, dlaczego tak łatwo się godzą, że u nich musi być 100 proc. okrywy gleby. Oni mówią tak, że zgodzili się na 100 proc., ale mają zgodę na orkę od 15 listopada. Mówią, że przecież erozja wietrzna gleby jest najmniejsza zimą, bo jest wilgotność powietrza 80-90 proc. Następna rzecz, o którą się bijemy to płodozmian. Maksymalnie 65 proc. jednej rośliny. Francuzi podeszli do tego inaczej. U nich, jeżeli są 4 rośliny w gospodarstwie to dostają 4 punkty. Każdej rośliny ma być nie mniej niż 10 proc. Za 5 roślin dostają 6 punktów. Warto czasem podpatrzeć rozwiązania innych, żebyśmy nie utrudniali sobie życia – wyjaśnia Szmulewicz.

Gospodarstwa powyżej 50 hektarów

Oburzenie właścicieli gospodarstw powyżej 50 hektarów wzbudza fakt, że w nowej perspektywie szczególnie wspierani są mniejsi rolnicy. Podkreślają oni, że czują, jakby ktoś chciał ich w ten sposób karać za to, że się rozwijają, a przecież to gospodarstwa największe stanowią o sile gospodarki.