Po świerszczach przyszedł czas na pleśniakowce. Kolejne owady dopuszczone do obrotu w UE

Larwy pleśniakowca lśniącego dopuszczone do obrotu, fot. shutterstock

5 marca 2023 r. dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Włączono je do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

To już drugi rodzaj owadów włączony do novel food w tym roku. Przypomnijmy, 24 stycznia 2023 r. zezwolono na wprowadzenie do obrotu częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego (Acheta domesticus). W skutek tego na półkach supermarketów można znaleźć żywność, która zawiera mąkę ze świerszcza domowego w liście składników. Czytaj więcej Świerszcze w zupie, czyli czy my wiemy co jemy? Pleśniakowiec lśniący w hodowli Proteine Resources Firma Proteine Resources stworzyła system chowu, hodowli i przetwórstwa pleśniakowca lśniącego na skalę przemysłową. Jak tłumaczy w rozmowie z portalspozywczy.pl, Konrad Włodarczyk, prezes zarządu Proteine Resources, pleśniakowiec lśniący to najwydajniejszy gatunek z rzędu Coleoptera wykorzystywany w przemysłowej produkcji owadów jadalnych. - Jego produkcja jest jednak skomplikowana i wymaga zastosowania specjalistycznej technologii. To powód, dlaczego oprócz Proteine Resources tylko jedna firma na świecie opracowała system jego produkcji na skalę przemysłową. Nasza przewaga jest taka, że nasz system jest bardziej wydajny i mniej kosztowny we wdrożeniu. Produkty pozyskane z tego gatunku znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle paszowym i spożywczym. Wykorzystuje się je produkcji wysoko specjalistycznych odżywek i farmaceutyków - tłumaczy. Czytaj więcej na portalspozywczy.pl Czytaj więcej Miska robaków dla Polaków. O co ta cała awantura?

