W ostatnich miesiącach, z uwagi na bezpieczeństwo państwa, zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Odbiło się to negatywnie na sytuacji części firm działających w strefie przygranicznej w województwie podlaskim.

Chcemy pomóc przedsiębiorcom zajmującym się m.in. hotelarstwem, gastronomią czy prowadzeniem sprzedaży detalicznej, bo to oni najwięcej tracą na ograniczeniu ruchu granicznego. Nie zostawimy ich bez pomocy. Decyzja Sejmu pozwoli nam zrekompensować im straty – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zależy nam na tym, żeby firmy mogły utrzymać ciągłość działania i zatrudnienia. Aktualnie szacujemy, że pomoc trafi do ok. 150 podmiotów, a koszt wsparcia wyniesie łącznie ok. 35 mln zł – informowała natomiast wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.