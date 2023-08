Powiedzieć, że pogoda nas nie rozpieszcza w tym roku to jakby nic nie powiedzieć. Zaczęło się od wyjątkowo zimnej wiosny, potem chłodny maj, a zaraz później upały i brak deszczu powodujące suszę. Teraz, gdy nadszedł czas żniw wcale nie zapowiada się lepiej. W prognozach dominują deszcz i burze. Często nieprzewidywalne.

IMGW raz po raz wydaje alerty pogodowe. W najbliższych dniach na niestabilną pogodę, pełną burz i deszczu będą skazani mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na pozostałym obszarze kraju wcale nie będzie lepiej.

Maksymalne prognozowane temperatury wahają się od 19 stopni na Pomorzu do, przez 20 na zachodzie i 27 stopni na południowym – wschodzie kraju.

Meteorolodzy spodziewają się dużego niżu

Także pogoda w dłuższej perspektywie nie napawa optymizmem. W najbliższych dniach na pewno nie zabraknie deszczu. Jedynymi zadowolonymi w tej sytuacji mogą być grzybiarze. Dość wysokie temperatury i duża wilgotność na pewno spowodują wysyp grzybów.

Najgorsze jednak dopiero przed nami. Około 4 sierpnia znad Włoch zacznie się przesuwać w naszym kierunku niż geueński, który popsuje pogodę na dobrych kilka dni. Jest to niż, który niesie ze sobą potężne opady o niepewnej trajektorii, jeśli prognozy się sprawdzą to miejscami spadnie ponad 50-100 litrów na m2 ziemi. Będzie to skutkować zalaniami i podtopieniami. Wraz z napływem niżu przyjdzie też znaczne ochłodzenie.

Problem ze żniwami

Aktualne prognozy zapowiadają najgorsza pogodę w południowej i wschodniej Polsce.

Niemiecki meteorolog Dominik Jung poinformował, że w sierpniu należy się spodziewać "strasznej pogody".

To niestety nie są dobre wieści dla rolników. W takiej perspektywie żniwa mogą być mocno utrudnione, a jakość zbiorów obniżona.