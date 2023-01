Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w trakcie kontroli drogowej 500 kg środków ochrony roślin preparatów, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce.

Do zatrzymania samochodu dostawczego doszło na autostradzie A1 w okolicach Nowej Wsi. Funkcjonariusze KAS z Torunia znaleźli w nim kartony z 500 foliowo-aluminiowymi workami bez jakichkolwiek oznaczeń i etykiet. Były tam też jednak naklejki na opakowania środków ochrony roślin w języku rosyjskim.

Kierowca auta nie miał żadnej dokumentacji przewozowej. Przedstawiciel Instytutu Ochrony Roślin stwierdził, że zatrzymany towar nie może być dopuszczony do obrotu handlowego i stosowania na terenie Polski. Z ładunku pobrano próbki do badań, które potwierdziły że są to preparaty nielegalne w Polsce. Ładunek został skonfiskowany.

Nielegalne środki ochrony roślin to zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta, upraw i środowiska naturalnego oraz straty dla legalnie działających producentów. Handel takimi produktami przekłada się na wielomilionowe straty Skarbu Państwa. Za handel nielegalnymi środkami ochrony roślin grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

KAS przestrzega również przed kupowaniem i stosowaniem środków niewiadomego pochodzenia: "Z krajów trzecich mogą być przywożone wyłącznie środki ochrony roślin, które posiadają ważne zezwolenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi. Rolnikom stosującym nielegalne preparaty może grozić utrata certyfikatów oraz dopłat unijnych."