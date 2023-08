Zabezpieczono maszyny warte kilka milionów złotych, tony nielegalnego tytoniu i gotowe papierosy. Do sprawy zatrzymano 21 osób.

Nielegalna wytwórnia papierosów działała w hali magazynowej w rejonie Piaskowej Góry, w granicach Wałbrzycha. Gdy weszli tam policjanci i funkcjonariusze służby celnej fabryka pracowała pełną parą.

"Na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymanych zostało łącznie 21 osób, które najpierw doprowadzone zostały do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszały zarzuty, a następnie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ten, analizując zebrany przez policjantów materiał dowodowy, zadecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech najbliższych miesięcy dla wszystkich podejrzanych." - podaje w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Imponująca skala produkcji

Policjanci zabezpieczyli na miejscu specjalistyczne maszyny warte kilka milionów złotych, ponad 12 ton krajanki tytoniowej oraz ponad 11 milionów gotowych papierosów. Zarekwirowano także także samochód ciężarowy, którym przestępcy rozwozili nielegalny towar. Celnicy obliczyli, że działalność fabryczki spowodowała uszczuplenia należnego podatku akcyzowego na rzecz Skarbu Państwa na ponad 21 milionów złotych.

Zatrzymani przez wałbrzyskich policjantów to obcokrajowcy z wieku od 20 do 53 lat. Wszyscy mają odpowiadać przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W związku ze skalą procederu grożą im kary do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa - według policji - ma wciąż charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.