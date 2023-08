Polityczne debaty trwają w najlepsze. Wczoraj doszło do spotkania Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii startującego z list Koalicji Obywatelskiej i Anny Bryłki z Konfederacji. Oboje nazywani są w swoich ugrupowaniach liderami ds. rolnych. Oboje też startują z okręgu konińskiego, gdzie zajmują pierwsze miejsca na swoich listach. Rozmawiali głównie o rolnictwie. Co wynikło z tej rozmowy?

Kampania wyborcza rozkręca się coraz mocniej i coraz wyraźniej widać, że będzie ona brutalna i pozbawiona skrupułów. Wczorajsza rozmowa Michała Kołodziejczaka i Anny Bryłki w Polsacie była istnym festiwalem oskarżeń.

Nie mogło się obyć bez sztandarowego w ostatnich dniach zarzutu dotyczącego lidera Agrounii.

Michał Kołodziejczak zdradził rolników i oszukał polską wieś - powiedziała Bryłka.

- Moje poglądy, z kim bym nie rozmawiał, się nie zmieniły - zripostował Kołodziejczak. - Dzisiaj mogę mówić o programie Agrounii, który będzie realizowany wspólnie z KO. Problemy rolnictwa często leża poza samą branżą – niebotyczne marże, wydłużone łańcuchy dostaw, zabita konkurencja, otwarte granice – dodał. - Już dzisiaj zachęcam polityków KO i będziemy o tym rozmawiali na forum UE. To jest progres – trafić do tych, którzy do tej pory się tym nie interesowali i przekonać ich, że istnieją sprawy ważne – przekonywał.

Nie ma możliwości współpracy pomiędzy Konfederacją a KO

Anna Bryłka, która jest autorką programu Ruchu Narodowego w zakresie rolnictwa, nie była jednak przekonana o dobrych intencjach Koalicji.

Nie ma możliwości współpracy pomiędzy Konfederacją a Koalicją Obywatelską. Na czym polega zdrada Kołodziejczaka? KO realizuje antyrolniczy program. Piątka dla zwierząt, piatka przeciwko rolnikom, zakaz chowu klatkowego – jak głosuje PiS, jak głosuje PO? Wszyscy za! Polityka klimatyczna UE, europejski Zielony Ład, pakiet Fit for 55, który dotyczy również rolnictwa, który dotyczy tego, żeby zamiast zwiększać produkcję żywności i zwiększać bezpieczeństwo żywnościowe w UE jest realizowany wprost odwrotnie. I nie występuje przeciwko niej ani PiS, ani KO, a Kołodziejczak do nich dołącza - przekonuje.

Lider Agrounii przekonywał, że jedyną drogą do osiągnięcia jakiegokolwiek celu jest dialog.

Można mieć takie prymitywne, pierwotne podejście do polityki z którym ja się nie zgadzam. Jestem człowiekiem dialogu. Dzisiaj już wiem, że od tej rozmowy trzeba zacząć i przekonywać polityków PO, że trzeba zmieniać swoje podejście. Najlepiej przypisować tylko i wyłącznie sobie, że można reprezentować daną grupę. Może macie w Ruchu Narodowym takie podejście, by robić sobie zdjęcia z kijami bejsbolowymi i w ten sposób robić politykę. Ja się z tym nie zgadzam. Teraz idziemy w innym kierunku. W kierunku dialogu, rozmowy - podkreślał.- Oczywiście, można zbierać swoje gromady ludzi i iść się nawalać, a ja wybieram dzisiaj zupełnie inny styl robienia polityki, normalny - dodał Kołodziejczak.

Kandydat "in blanco"

Rozmówcy zarzucali sobie wiele rzeczy - od zdrady, poprzez bierność, aż po ignorancję. Nie zabrakło tez miejsca na cieplejsze słowa, jak zawsze jednak, pojawiło się jakieś "ale".

Nie ma wątpliwości, że przez ostatnie kilka lat pan reprezentował interes rolników, nagłaśniał pan wiele patologii i dziękuję panu za to. Natomiast historia pana politycznej kariery pokazuje, że jest pan kandydatem „in blanco”. Skoro jest pan się w stanie dogadać z każdym na tej scenie politycznej, to znaczy, że nie ma pan żadnych poglądów - uznała. – Wyborca, który chciałby na pana zagłosować tak naprawdę nie wie za czym głosuje. Bo jeśli chce pan reprezentować interesy polskiego rolnictwa na arenie unijnej, musi pan najpierw uzyskać zgodę Donalda Tuska - powiedziała Bryłka.

Jak zapewnił Kołodziejczak żadnej zgody nie musi dzisiaj od nikogo dostawać.

Polityka klimatyczna musi być budowana na miarę kieszeni Polaków. Pakiet Fit for 55 jest dużą przeszkodą dla polskiego rolnictwa. Musimy jasno spojrzeć na jakim jesteśmy etapie i dostosować te przepisy do naszych potrzeb. Dzisiaj musimy mówić o pakietach, które będą szły w zgodzie z potrzebami polskiego rolnictwa. Nie możemy zgadzać się na wprowadzenie pakietów, które będą w nas uderzały - przekonywał.

Czy takie jest stanowisko całej Koalicji, czy tylko samego lidera Agrounii? Przedstawiciela Konfederacji miała w tej sprawie swoje zdanie.

Obawiam się, że to nie jest stanowisko całej KO, tylko pana Kołodziejczaka. Nie widzę w KO żadnego poparcia dla renegocjacji tego pakietu w zakresie rolnictwa, a te konkretne dyrektywy i rozporządzenia wchodzą już w życie – dyrektywa pestycydowa, dyrektywa o przywracaniu zasobów naturalnych, która prowadzi do tego, że grunty użytkowane rolniczo w Polsce przy dołączeniu do zwiększania lesistości kraju, zalewania torfowisk, 10% ugorowania, mogą się zmniejszyć o kilkanaście procent. Do tego prowadzi polityka klimatyczna. Jeśli macie dogadane z Donaldem Tuskiem, że będziecie renegocjować politykę klimatyczną, to chciałabym to usłyszeć publicznie - zażądała Bryłka.

Cięta riposta goniła ciętą ripostę. Kandydat Agrounii nie mógł odmówić sobie komentarza w sprawie poglądów adwersarzy w sprawie kobiet.

Możemy robić tę prymitywną politykę i pytać skąd pani się tu wzięła, gdy czytam w książce na temat Janusza Korwin-Mikkego, że miejsce kobiety jest w kuchni, a jak jest poza nią, to ma za długi łańcuch - powiedział lider AgroUnii.

Jak przekonywała kandydatka Konfederacji słów ich lidera nie należy brać poważnie, gdyż były tylko żartem. Jej wypowiedź spotkała się z żywą reakcją Kołodziejczaka.

Konfederacji nie traktujmy poważnie, bo za chwilę będą nam tu na stół wkładali ugotowanego psa i będziemy mieli go jeść. To jest żart z robienia polityki w Polsce, takie podejście - zauważył. - Takich betonowych ludzi, jakich macie wy, może faktycznie nie da się zmienić - dodał.

Tyle plotek, jakieś konkrety?

W całej tej przepychance trudno było wyciągnąć jakieś konkrety. Poza wzajemnym wytykaniem sobie kto pierwszy zauważył problemy związane z importem zbóż, kto dłużej stał na granicy, tudzież kto wie lepiej czego potrzeba rolnikom padło jedynie kilka pomysłów na najbliższe lata.

Jesteśmy jedynym środowiskiem, które podjęło temat nieuczciwej konkurencji z towarami ukraińskimi w swoim programie – to jest zboże, mięso drobiowe, owoce miękkie, spirytus. Trzeba to uporządkować. Kolejny element, który chcemy wprowadzić to swoboda działalności rolnej – realizacja KPO oznacza, że dzisiaj dopłaca się do tego żeby rolnicy produkowali jak najmniej, do tego jest zbędnie rozbudowana biurokracja. Dzisiaj rolnik nie zajmuje się chowem i produkcją, ale tym, żeby dobrze połączyć ekoschematy, żeby dostać dopłatę -przekonywała Bryłka.

Brzmi dość ogólnie. Podobnie jak plan Michała Kołodziejczaka.

Moim celem jest wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego w Polsce, nie może być tak, że rolnicy sprzedają swoje produkty, a później ktoś za nie nie płaci. Po to mamy w Polsce państwo, które ma brać odpowiedzialność za co się dzieje. Dzisiaj mówimy jasno: trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy, które spowodują, że rolnicy i inni ludzie, którzy ciężko pracują w Polsce nie mogą tego robić poniżej kosztów produkcji - przekonywał.

Lider Agrouniii, w odpowiedzi na zarzuty, że KO nie ma żadnego planu na rolnictwo odpowiedział, że wkrótce zostanie on przedstawiony.

Strategia odsunięcia PiS-u od władzy nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo Koalicja Obywatelska w aspekcie rolnym realizuje ten sam program co PiS - ripostowała Bryłka.

Patrząc na całą scenę polityczną planów dla polskiej wsi nie widać. Póki co, swoje pomysły, jako jedyna, przedstawiła Konfederacja. Pozostałe partie pokazują jedynie zarysy swoich programów wyborczych. Kiedy się z nimi zapoznamy? Nieoficjalnie mówi się, że wszyscy czekają z ogłoszeniem programów do momentu rejestracji pełnych list. To nastąpi już w przyszłym tygodniu. Będziemy je dla Was śledzić i na bieżąco informować.